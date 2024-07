Analytik: Odvod reťazcov je v skutočnosti daňou z potravín

Bratislava 31. júla (TASR) - Odvod reťazcov je v skutočnosti daňou na potraviny a ďalší tovar. Uviedol to Martin Vlachynský, analytik inštitútu INESS k úvahám predstaviteľov vlády na zavedenie odvodu pre maloobchodné reťazce. Hoci parametre v tomto momente nie sú známe, analytik predpokladá, že pôjde o klon odvodu z roku 2019. Odvodom podľa neho nebudú zaťažené obchody, ale kupujúci - ide o obratovú daň, ktorá sa svojím ekonomickým dopadom podobá na DPH.



Maloobchod s potravinami má podľa Vlachynského ziskové marže v nízkych jednotkách percent. Nemá preto z veľkej časti kam takúto daň dlhodobo "schovať", než do cien tovarov. Odvod reťazcov je preto de facto daňou na potraviny a ďalší spotrebný tovar.



"Zažili sme to na vlastnej koži v roku 2019, keď sa táto daň okamžite a takmer v plnej miere preniesla do cien potravín. Asi 90 % nákupov potravín sa na Slovensku uskutočňuje vo veľkých reťazcoch, takže aj prípadné vynechanie menších obchodov je z hľadiska spotrebiteľa irelevantné," pripomenul.



Aj toto cielenie odvodu reťazcov len na vybrané (veľké) podniky bude podľa analytika problematické. V roku 2019 to viedlo k vyšetrovaniu zo strany Európskej komisie a prispelo k tomu, že tento odvod bol po pár mesiacoch účinnosti vtedajšou vládou zase rýchlo zrušený.



Vlachynský upozornil, že okrem priamej záťaže zvýši odvod byrokraciu a administratívne náklady na strane podnikateľov aj štátu, zvýši cenový tlak na potravinárov a zníži mieru investícií v maloobchode.



"Bohužiaľ sa opakovane potvrdzuje, že súčasná vláda vyskúša všetky staré aj nové spôsoby zdanenia občanov tejto krajiny, len aby sa vyhla realite v podobe konsolidácie verejných výdavkov, ktoré sa už dávno v tejto krajine vymkli spod kontroly," dodal analytik INESS.