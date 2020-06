Proti zákazu nedeľnej práce v obchode sú mladší ľudia z veľkých miest

Bratislava 10. júna (TASR) – Proti zákazu nedeľnej práce v maloobchode sú najviac vyhranení mladší ľudia z veľkých miest. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) vykonala agentúra ACRC, s.r.o., na vzorke 1021 respondentov od 26. mája do 3. júna 2020.



"Takýto výsledok sa dal očakávať, mladší ľudia majú radi flexibilnejší život a otvorené možnosti, vo veľkých mestách je zároveň koncentrovaná veľká časť maloobchodu s otváracími hodinami aj v nedeľu, preto sa tento zákaz dotýka viac obyvateľov z miest. Potvrdilo sa aj to, že ľudia na materskej či nezamestnaní ľudia požadujú viac možností privyrobiť si," uvádza sa v zhodnotení prieskumu.



Napriek istým rozdielom medzi demografickými skupinami, nesúhlas so zákazom nedeľnej práce v maloobchode či prípadná potreba kompenzácie tohto zákazu panoval podľa prieskumu naprieč všetkými sledovanými skupinami, bez ohľadu na bydlisko, vzdelanie, vek, pohlavie či zamestnanecký status.



Prieskum zároveň ukázal, že keď sa veci pomenujú pravými menami, teda zákaz pracovať sa nazve zákazom, obyvatelia Slovenska nie sú naklonení takémuto obmedzeniu ich slobody.



Podľa prieskumu viac ako 60 % respondentov je pozitívne naklonených (áno, skôr áno) tomu, aby viaceré skupiny obyvateľstva mali mať možnosť pracovať v nedeľu v maloobchode. Len 28 % je proti (nie, skôr nie) takejto možnosti. Obrovskú podporu má táto možnosť najmä u mladých respondentov (25 - 34 rokov), z ktorých 70 % je za možnosť nedeľnej práce v maloobchode a len 19 % proti. Rovnako najvýraznejšia podpora je pri obyvateľoch veľkých miest (nad 100.000) so 74-percentným súhlasom. No prevaha súhlasu s ponechaním možnosti v nedeľu pracovať niektorým skupinám obyvateľstva bola aj pri respondentoch z najmenších obcí do 1000 obyvateľov, keď 56 % bolo za a 32 % proti. S možnosťou práce v nedeľu v maloobchode súhlasilo aj 68 % respondentov, ktorí sú na materskej dovolenke.



S tvrdením, že zamestnancom v maloobchode by malo byť v nedeľu zakázané pracovať, súhlasilo 36 % respondentov, proti bolo viac ako 45 % ľudí. Za zákaz nedeľnej práce v maloobchode bolo 37 % žien, proti zákazu však bolo 44 % žien. Jasný odpor voči takémuto zákazu bol medzi nezamestnanými, z ktorých 51 % bolo proti zákazu a len 17 % za zákaz.



Zároveň si podľa prieskumu 59 % respondentov myslí, že zamestnávateľ by mal zamestnancom umožniť prácu v nedeľu, ak o to požiadajú. Myslí si to 57 % žien, 50 % obyvateľov obcí do 1000 obyvateľov a až 77 % obyvateľov veľkých miest.



S tvrdením, že výpadok príjmov kvôli zákazu pracovať v nedeľu v maloobchode by podľa prieskumu mal kompenzovať štát, súhlasilo 42 % opýtaných. Pri respondentoch pracujúcich na polovičný úväzok to bolo až 50 %.