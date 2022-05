Inštitút ekonomických analýz: Protiinflačný balíček je veľmi nákladný

Bratislava 20. mája (TASR) - Vládou schválený balíček prorodinných opatrení, o ktorom aktuálne rozhoduje Národná rada (NR) SR, je príliš nákladný a v prípade jeho schválenia dôjde k zvýšeniu miery plytvania s verejnými zdrojmi. Balíček je v rozpore s predpokladmi hľadania hodnoty za peniaze vo verejných výdavkoch, zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Jeho proces predstavenia, úprav a schvaľovania je učebnicovým príkladom, ako sa nemajú robiť zásadné zmeny vo výdavkových politikách, uviedol v piatok Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).



Analytik INESS Radovan Ďurana upozornil, že predstavený balík opatrení nie je reakciou na aktuálnu hospodársku situáciu, bol predstavený pred šiestimi mesiacmi ministrom financií a zároveň zasahuje do právomocí ministra práce a ministra školstva. "Akékoľvek dlhodobé stratégie a zámery týchto ministerstiev, ktoré nesú zodpovednosť za oblasti im zverené, tým boli odložené do zásuvky," očakáva Ďurana.



Plošné zvyšovanie štátnych príspevkov bez stanovenia cieľov je v rozpore s princípmi hodnoty za peniaze. Na Slovensku je podľa Ďuranu približne tretina domácností s deťmi, ktoré podporu nepotrebujú.



INESS kritizuje aj spôsob prijímania nových zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Aktuálna hospodárska situácia môže byť dôvodom pre jednorazovú pomoc odkázaným domácnostiam, ekonomika ako celok však v súčasnosti nie je v ohrození, ktoré by podľa analytikov ospravedlňovalo skrátené legislatívne konanie.



Vláda navyše nemá na zvýšenie prídavkov na deti, rast daňového bonusu ani na voľnočasové poukážky pripravené finančné krytie. Rastúci výber daní mal podľa INESS znižovať deficit a dlh verejných financií Slovenska. "Presne toto bola myšlienka výdavkových limitov, a presne týmto postupom ich vláda v priamom prenose odignorovala," priblížil Ďurana.



Za nebezpečný precedens kedy každý politik bude môcť označiť hociktorý úspešný podnik a selektívne ho zdaniť, označil analytik navrhovanú daň z ruskej ropy. Zvyšovanie daní v súčasnej situácii je podľa neho najhorším spôsobom podpory ekonomiky, ktorá sa snaží vyrovnať s infláciou.



Najväčšiu kritiku si od analytikov vyslúžilo takzvané krúžkovné. Peniaze na voľnočasové aktivity by mali byť podľa analytikov adresné, a to najmä pre rodiny s nízkymi príjmami. "Namiesto toho si ministerstvo financií vytvára novú právomoc a prideľuje si financovanie, ktoré de facto uberie samosprávam či tretiemu sektoru a školám ako takým. Paradoxne, ešte v novembri chcel minister škrtať osem percent miest vo verejnej správe. Krúžkovné má vytvoriť 500 nových miest za deväť miliónov eur," dodal Ďurana.