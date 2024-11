INESS: SR sa 17. novembra minú dane a odvody, začne fungovať na dlh

Bratislava 15. novembra (TASR) - Slovensko začne od 17. novembra fungovať na dlh, pretože sa štátu minú dane a odvody vybrané od obyvateľov a firiem. Znamená to, že nasledujúci mesiac a pol si musí štát požičiavať, aby mohol financovať všetky verejné služby a vyplácať mzdy zamestnancom, dôchodky a dávky. Poukázal na to v piatok Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).



"Na Slovensku sa tento rok vyšplhali príjmy verejného sektora na rekordnú úroveň 53,5 miliardy eur. Ešte v roku 2018 to bolo 34,5 miliardy eur. Ak tento nárast očistíme o vplyv inflácie, verejné príjmy vzrástli za šesť rokov o 12 %. To znamená, že vláda má v reálnom vyjadrení tento rok o skoro šesť miliárd eur viac, než mala v roku 2018," upozornil inštitút.



Verejné výdavky podľa INESS rástli ešte rýchlejšie ako príjmy a tento rok dosiahnu 61,3 miliardy eur. Pritom v roku 2018 štát minul 35,2 miliardy eur. Očistené o infláciu ide za šesť rokov o 26,4-percentný nárast. Vláda podľa INESS tento rok míňa v reálnom vyjadrení o skoro 13 miliárd eur viac ako v roku 2018.



"To, že štát od 17. novembra funguje 'na sekeru', preto nie je dôsledok nízkych verejných príjmov, ale neadekvátne vysokých verejných výdavkov. Ich podiel na ekonomike vzrástol od rokov 2007 až 2008 z úrovne 37 % na dnešných 47 %. Ide o jeden z najrýchlejších nárastov v EÚ," objasnil INESS. Konsolidácia verejných financií by sa preto podľa neho nemala diať na príjmovej strane, ale na výdavkovej.