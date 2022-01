Analytik: Rastúce ceny budú tlačiť verejné výdavky vyššie

Bratislava 21. januára (TASR) - Väčšie problémy ako rastúce ceny spôsobujú politické opatrenia, ktoré im v tom majú zabrániť. Rastúce ceny sú obrazom udalostí, ktoré sa už stali alebo práve prebiehajú a v tomto moment sa podľa analytika spoločnosti INESS Martina Vlachynského nedajú zastaviť. Uviedol to v publikácii Drahý nový rok - Čo znamená súčasná inflácia pre blízku budúcnosť.



Najjednoduchšie politické riešenie, ako sa tváriť pri raste cien aktívne, je podľa neho rast cien zakázať. "Napriek tomu, že aj na prvé počutie to znie ako zlá stratégia, prekvapivo často sa k nej politici utiekajú. Cena je najdôležitejším nástrojom trhovej ekonomiky. Je to semafor, ktorý zdrojom ukazuje, kam tiecť, aby z čo najmenšieho množstva vstupov vznikli čo najhodnotnejšie výstupy," uviedol Vlachynský. Cena je podľa neho dynamická veličina, neustále sa mení, pretože sa neustále menia externé okolnosti, ale aj preferencie zákazníkov.



Pokračoval, že nie je možné nijako vypočítať "správnu" cenu, pretože nič také neexistuje. Preto každá cenová regulácia nevyhnutne vyvolá nedostatok statku, alebo jeho prebytok vedúci k plytvaniu. V prípade príliš nízkej ceny sa začnú generovať straty, ktoré môžu byť viditeľné, čiže účtovné, ale aj neviditeľné, napríklad v podobe nižšej miery investícií v sektore.



Rastúce ceny budú vytvárať tlak na zvyšovanie verejných výdavkov, najmä mzdových a dôchodkových. Rast miezd je však súčasťou rastu cien. "Zvyšovanie miezd štátnych zamestnancov, prípadne minimálnej mzdy v reakcii na zvyšovanie cien, postupne povedie zase k ďalšiemu zvyšovaniu cien. Zvýšenie miezd a dôchodkov bude vytvárať dodatočnú dieru v rozpočte, ktorá bude plátaná predajom nových štátnych dlhopisov, ktoré za nové peniaze dnes kupujú centrálne banky. Rýchle zvyšovanie miezd štátnych zamestnancov a dôchodcov tak posilňuje inflačnú špirálu," komentoval Vlachynský.



Rizikom sú podľa Vlachynského aj ďalšie regulácie popri regulácii cien. Veľkým nebezpečenstvom je obmedzenie obchodu. "U niektorých politikov existuje pomýlená predstava, že rastúce ceny sú zahraničným problémom a keby sme mali všetko z domácich zdrojov, tak sa nás táto problematika netýka. Je to, samozrejme, presne naopak, svetový trh pomáha vyhladzovať lokálne extrémy." Medzi ďalšie škodlivé regulácie môžu patriť rôzne informačné povinnosti, ako zverejňovanie nákupných cien a podobne, či regulačné zásahy do investícií, napríklad regulácia expanzie nových pobočiek.