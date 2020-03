INESS: Vláda by pri koronavíruse mali mať plány pre najhoršie scenáre

Bratislava 4. marca (TASR) - Vláda aj podnikatelia by mali mať plány, čo urobia, ak by sa naplnili najhoršie scenáre globálneho vplyvu koronavírusu na ekonomiky. Uviedol to Martin Vlachynský, analytik inštitútu INESS (Institute of Economic and Social Studies), na konferencii New Retail Summitu 2020 v Bratislave na otázku novinárov o možnom vplyve nákazy na ekonomický vývoj v SR.



"Je veľmi ťažké robiť akékoľvek hodnotenia. Tri mesiace dozadu sme ani nevedeli, že niečo také ako koronavírus existuje, dnes to zachvátilo celý svet. Možno vychádzať z toho, čo sme videli v Číne, kde minimálne na krátky čas prišlo k obrovským ekonomickým výpadkom, čínska ekonomika doslova ustrnula," priblížil.



"Keď vidíme, že sa ochorenie dokáže pomerne rýchlo 'rozbehnúť' aj v európskych štátoch, napríklad v Taliansku, tak si myslím, že bolo by rozumné, aby vláda aj biznis boli pripravení aj na tie najhoršie scenáre, ak by bola minimálne na niekoľko týždňov európska ekonomika, nehovorím slovenská, paralyzovaná," podčiarkol Vlachynský.



Upozornil, že či na Slovensku budú dva prípady ochorenia na koronavírus, alebo 17 prípadov alebo 130 prípadov, to až tak dramaticky nezmení to, keď naši partneri pre export ako Nemecko, Francúzsko, Taliansko či Veľká Británia budú epidémiou zasiahnutí oveľa viac.



"V Číne sme na niektorých ukazovateľoch, napríklad pri predajoch áut, evidovali obrovské prepady. Na strane druhej, dnes to vyzerá tak, že to najhoršie majú v Číne za sebou. Aj keď nikto nevie, či ochorenie o týždeň neprepukne v inej provincii alebo v inej oblasti Číny. Tie opatrenia, ktoré pretrvávajú (pri prevencii a liečbe chorých), sú veľmi, veľmi nákladné. To je príklad toho, že sa s tým nejakú dobu dá fungovať, ale treba byť pripravený," dodal analytik INESS.