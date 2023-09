INESS: Začal sa piaty ročník medzinárodného kola Ekonomickej olympiády

Bratislava 5. septembra (TASR) - V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v utorok začal piaty ročník medzinárodného kola Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov, ktorý potrvá dva dni. Svoje vedomosti si porovnajú súťažiaci z 13 zúčastnených krajín. Informoval o tom Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS), ktorý podujatie organizuje v spolupráci s českým Inštitútom ekonomického vzdelávania (INEV).



"Veľký záujem zo strany súťažiacich a učiteľov svedčí o tom, že ekonomické témy si zaslúžia pozornosť v školských osnovách. Cieľom súťaže je povzbudiť mladých ľudí k záujmu o ekonomické problémy a ich hlbšiemu porozumeniu. Nejde pritom len o osobné financie, ale aj širšie chápanie sveta medzinárodného obchodu, menovej politiky, podnikania či trhového správania," objasnil INESS.



Minulý rok sa medzinárodné kolo olympiády konalo v Budapešti. Súťažiaci zo siedmich krajín mali v písomných úlohách analyzovať výhodnosť rôznych investícií, dosahy zákazu importu ropy na vybrané krajiny či uvalenie cenového stropu. Tohtoročné finále sa bude niesť v podobnom duchu.



Súťažiacich čaká okrem testovania aj sprievodný program v podobe prednášok či exkurzií. Medzi prednášajúcimi bude napríklad aj ekonóm a bývalý minister financií Ivan Mikloš. Študenti majú okrem toho možnosť získať atraktívne ceny, odmena za prvé miesto je 1000 eur, druhé miesto získa 300 eur a tretie miesto si odnesie 200 eur.



"Delegácie partnerských krajín pozostávajú z piatich reprezentantov, ktorí prešli výberovým procesom v danej krajine a dvoch sprevádzajúcich osôb zo strany organizátorov. Do Bratislavy tak zavítajú delegácie z Česka, Maďarska, Poľska, Grécka, Bosny a Hercegoviny, Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Kazachstanu, Kirgizska, Severného Macedónska, Ukrajiny a Kosova," doplnil organizátor.



Súbežne s medzinárodným finále otvára Ekonomická olympiáda aj registráciu do nového ročníka na webstránke organizátorov. Ako prvé zorganizujú školy on-line školské kolo, so zdrojmi a podporou organizátorov. Následne postúpia úspešní súťažiaci do krajského, národného a medzinárodného kola.



Ekonomická olympiáda vznikla v roku 2016 v Česku. Odvtedy sa olympiáda rozrástla do ďalších európskych a ázijských krajín, v ktorých sa v uplynulom školskom roku spolu zapojilo vyše 70.000 súťažiacich. Na Slovensku sa každý rok zapoja tisícky študentov, v školskom roku 2022/2023 až 14.400 súťažiacich.