INESS: Ženy zarábajú na Slovensku v priemere o 16,6 % menej ako muži

Bratislava 30. júna (TASR) - Pri odmeňovaní na trhu práce zarábajú ženy na Slovensku v priemere o 16,6 % menej ako muži. Menej často pracujú na vyšších manažérskych pozíciách a v sektoroch s vyššími mzdami, ako sú napríklad IT či technické smery. V aktuálnej publikácii Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) na to poukázal analytik Róbert Chovanculiak.



"Jedným z najdôležitejších rozdielov medzi mužmi a ženami na trhu práce, ktorý vysvetľuje značnú časť rozdielov v platoch, je zamestnávanie v rôznych sektoroch. Muži zvyknú pracovať častejšie v technických a prírodných sektoroch ako strojárstvo, priemysel a IT, ženy v sektoroch, ktoré zahŕňajú styk s ľuďmi ako sociálne služby, školstvo a zdravotníctvo," priblížil Chovanculiak.



Muži sa podľa neho viac zaujímajú o povolania, ktoré sú spojené s vecami a ženy majú väčšiu motiváciu pracovať s ľuďmi. Ďalším faktorom je to, že ženy pracujú menej často na vyšších pozíciách ako muži. V rámci EÚ zastávajú približne 35 % manažérskych postov. Za nižšími mzdami u žien môže byť podľa analytika aj materstvo spojené s prerušením práce a nedosahovaním kariérneho rastu.



Pri snahe o odstraňovanie rodových rozdielov Chovanculiak navrhuje, aby sa skrátila rodičovská dovolenka, ktorá je na Slovensku oproti iným krajinám EÚ nadpriemerne dlhá. Skrátiť by sa mala z troch na dva roky. Riešením by bola aj flexibilná rodičovská dovolenka, ktorá umožní zrýchlené čerpanie príspevkov, predpokladá analytik.



Ďalším opatrením, ktoré môže viesť k zníženiu rodového rozdielu, môže byť podľa neho deregulácia a zmena financovania škôlok či jaslí. Zdôraznil, že ľahšie dostupné a lacnejšie predškolské vzdelávanie môže mať pozitívny vplyv na mzdy, pracovné postavenie a kariéru žien. Umožní im tak rýchlejší návrat do práce a zlepší sa aj ich kariérny postup získavaním pracovných skúseností.