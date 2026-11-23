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INESS:Malé firmy každý rok stratia papierovaním vyše 32 pracovných dní
Bežná prevádzka malej firmy na Slovensku zaberie v priemere 259 hodín ročne (256 hodín pri priemyselnom podniku a 261 hodín pri hoteli), čo je takmer 2,7 pracovného dňa mesačne.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Malá slovenská firma s desiatimi zamestnancami strávi plnením povinností voči štátu v priemere 259 hodín ročne, čo je vyše 32 pracovných dní. Vyplýva to z Byrokratického indexu 2026, ktorý Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) pripravil s partnermi zo siete 4liberty.eu v Česku, Maďarsku, Moldavsku, Poľsku, na Slovensku a na Ukrajine. Slovensko je v rebríčku šiestich krajín tretie najhoršie.
Index sleduje povinnosti dvoch modelových malých firiem, kovovýrobného podniku a hotela, v dvoch situáciách - pri založení a počas jedného roka bežnej prevádzky. Následne porovnáva priemernú hodnotu časových nákladov založenia a prevádzky oboch typov firiem.
Založenie malej firmy na Slovensku trvá v priemere 62 hodín (51 hodín pri priemyselnej firme a 73 hodín pri hoteli), čo z neho robí tretie najnáročnejšie po Moldavsku (77 h) a Ukrajine (70 h). Najmenej trvá založenie spoločnosti v Poľsku, a to v priemere 26 hodín.
Bežná prevádzka malej firmy na Slovensku zaberie v priemere 259 hodín ročne (256 hodín pri priemyselnom podniku a 261 hodín pri hoteli), čo je takmer 2,7 pracovného dňa mesačne. V tejto kategórii je Slovensko druhé najhoršie po Poľsku, kde to trvá 306 hodín ročne.
Takmer polovicu (45 %) bežnej administratívy slovenského priemyselného podniku tvoria povinnosti spojené so zamestnancami. Najvyššie náklady medzi skúmanými krajinami má Slovensko aj v oblasti certifikácií a služieb (21 h). Najviac času (každý úkon po 15 h ročne) zaberú firmám mesačný výkaz poistného do Sociálnej poisťovne, výkaz platieb zdravotného poistenia, prehľad preddavkov na daň z príjmov a mesačné priznanie k DPH.
Index sleduje aj počet zmien kľúčových zákonov. Slovenský Zákonník práce, zákon o dani z príjmov a Obchodný zákonník sa za rok novelizovali spolu 12-krát. Viac to bolo len na Ukrajine (22) a v Česku (15).
V súvislosti s výsledkami indexu INESS navrhuje napríklad zavedenie tichého súhlasu pri nečinnosti úradov a päťročnej klauzuly s automatickým zánikom opätovne neschválených povinností. Účinnosť podnikateľských zákonov by mala byť len od 1. januára alebo 1. júla s prehľadnou tabuľkou nových povinností.
Index sleduje povinnosti dvoch modelových malých firiem, kovovýrobného podniku a hotela, v dvoch situáciách - pri založení a počas jedného roka bežnej prevádzky. Následne porovnáva priemernú hodnotu časových nákladov založenia a prevádzky oboch typov firiem.
Založenie malej firmy na Slovensku trvá v priemere 62 hodín (51 hodín pri priemyselnej firme a 73 hodín pri hoteli), čo z neho robí tretie najnáročnejšie po Moldavsku (77 h) a Ukrajine (70 h). Najmenej trvá založenie spoločnosti v Poľsku, a to v priemere 26 hodín.
Bežná prevádzka malej firmy na Slovensku zaberie v priemere 259 hodín ročne (256 hodín pri priemyselnom podniku a 261 hodín pri hoteli), čo je takmer 2,7 pracovného dňa mesačne. V tejto kategórii je Slovensko druhé najhoršie po Poľsku, kde to trvá 306 hodín ročne.
Takmer polovicu (45 %) bežnej administratívy slovenského priemyselného podniku tvoria povinnosti spojené so zamestnancami. Najvyššie náklady medzi skúmanými krajinami má Slovensko aj v oblasti certifikácií a služieb (21 h). Najviac času (každý úkon po 15 h ročne) zaberú firmám mesačný výkaz poistného do Sociálnej poisťovne, výkaz platieb zdravotného poistenia, prehľad preddavkov na daň z príjmov a mesačné priznanie k DPH.
Index sleduje aj počet zmien kľúčových zákonov. Slovenský Zákonník práce, zákon o dani z príjmov a Obchodný zákonník sa za rok novelizovali spolu 12-krát. Viac to bolo len na Ukrajine (22) a v Česku (15).
V súvislosti s výsledkami indexu INESS navrhuje napríklad zavedenie tichého súhlasu pri nečinnosti úradov a päťročnej klauzuly s automatickým zánikom opätovne neschválených povinností. Účinnosť podnikateľských zákonov by mala byť len od 1. januára alebo 1. júla s prehľadnou tabuľkou nových povinností.