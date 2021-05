Infineon odhaduje, že pre nedostatok čipov sa nevyrobí 2,5 mil. áut

Mníchov 4. mája (TASR) - Pre problémy s nedostatkom čipov sa v 1. polroku 2021 nevyrobí približne 2,5 milióna automobilov. Uviedol to v utorok nemecký výrobca polovodičov Infineon Technologies.



Infineon je hlavným dodávateľom polovodičov pre automobilky. Po vypuknutí pandémie nového koronavírusu a zavedení prvej blokády, počas ktorej museli automobilky odstaviť výrobné linky, zredukoval objednávky niektorých komponentov. Teraz, keď dopyt po autách ožil a pokračuje aj rast dopytu po spotrebnej elektronike, majú spoločnosti ako Infineon problémy so zabezpečením dodávok čipov.



"V 1. štvrťroku sa nevyrobilo zhruba 1,5 milióna automobilov a v druhom sa nevyrobí 1 milión," uviedol v utorok šéf marketingu Helmut Gassel počas telefonického rozhovoru s analytikmi.



Infineon v utorok zverejnil aj svoje výsledky. Jeho zisk aj tržby v uplynulom štvrťroku vzrástli, keďže ich podporil silný dopyt. Zároveň varoval pred pokračujúcimi prekážkami v dodávateľskom reťazci.



"Trh s polovodičmi zažíva rozmach," vyhlásil Reinhard Ploss, riaditeľ spoločnosti Infineon. Dodal však, že "existujú problematické miesta v tých segmentoch, ktoré sú závislé od dodávok čipov".



V pondelok (3. 5.) riaditeľ Intelu uviedol, že problémy s globálnym nedostatkom polovodičov, s ktorými zápasí široké spektrum priemyselných odvetví, sa pravdepodobne podarí vyriešiť až v priebehu niekoľkých rokov.



Automobilky na celom svete museli pre nedostatok polovodičov obmedziť alebo zastaviť výrobu viacerých modelov.



Napätá situácia na trhu s čipmi priniesla silné tržby ich najväčším výrobcom.



Generálny riaditeľ spoločnosti STMicro Jean-Marc Chery uviedol, že dopyt v automobilovom priemysle „rástol od 4. štvrťroka 2020 oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo, a spôsobil obmedzenia v dodávateľskom reťazci v celom polovodičovom priemysle“.



Európska únia už odštartovala preteky o zvýšenie výroby polovodičov. Blok si dal za cieľ zdvojnásobiť svoj podiel na globálnej výrobe polovodičov do roku 2030.