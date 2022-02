Infineon oznámil za 1. štvrťrok 2021/2022 strmý nárast zisku

Mníchov 3. februára (TASR) - Nemecký výrobca polovodičov Infineon oznámil za 1. štvrťrok svojho finančného roka 2021/2022 strmý nárast zisku. Po takomto silnom štarte zvýšil prognózu príjmov za celý fiškálny rok do konca septembra 2022.



Infineon, popredný dodávateľ polovodičov pre automobilový priemysel, vo štvrtok oznámil, že jeho zisk sa za tri mesiace do konca decembra 2021 vyšplhal na 457 miliónov eur, čo predstavuje 35 centov na akciu, z 256 miliónov eur alebo 19 centov na akciu v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Upravený zisk na akciu v 1. štvrťroku vzrástol na 41 centov z 28 centov rok predtým.



Tržby v uplynulom kvartáli stúpli o 20 % na 3,16 miliardy eur.



Infineon odhaduje, že v súčasnom 2. štvrťroku fiškálneho roka 2021/2022 bude mať tržby približne 3,2 miliardy eur.



Pri pohľade do budúcnosti za celý fiškálny rok spoločnosť teraz predpokladá tržby na úrovni 13 miliárd eur, plus mínus 500 miliónov eur. Vlani v novembri pritom odhadoval tržby na 12,7 miliardy eur, plus mínus 500 miliónov eur.



TASR prevzala správu z DPA.