Infineon: Situácia v dodávkach čipov je stále zložitá

Mníchov 4. júla (TASR) - Problémy s globálnymi dodávkami čipov sa v niektorých odvetviach ešte zhoršili. Prispeli k tomu súčasné trendy, ako je napríklad práca na diaľku, v kombinácii so zotavovaním sa priemyslu z vlaňajšieho poklesu v dôsledku pandémie nového koronavírusu, čo zvyšuje dopyt po čipoch. Vyhlásil to Reinhard Ploss, šéf nemeckej spoločnosti na výrobu čipov Infineon.



Schopnosť výrobcov čipov zvyšovať kapacitu je obmedzená, pričom niektoré firmy v Ázii čelia ďalšiemu zníženiu produkcie v snahe potlačiť nové ohniská ochorenia COVID-19, uviedol Ploss s tým, že "situácia je stále zložitá".



Pandemické "trendy", ako je práca a vzdelávanie na diaľku, vyvolali dopyt po výpočtovej technike a ďalšej spotrebnej elektronike. To obmedzilo dodávky čipov s nižšou maržou pre výrobcov automobilov a prinútilo ich to zredukovať produkciu v 1. polroku 2021.



Spoločnosť Infineon, popredný dodávateľ polovodičov pre automobilový priemysel, je do veľkej miery závislá od dodávok od zmluvných výrobcov čipov, ako je taiwanský koncern TSMC, s ktorými vedie "hlboký dialóg" o uspokojovaní potrieb zákazníkov, uviedol Ploss, ktorý vytkol svojim dodávateľom, že neinvestovali dosť do nových kapacít. Infineon bol obzvlášť zasiahnutý nedostatkom starších 20- až 90-nanometrových čipoch používaných v celom jeho sortimente produktov.



Problémy s dodávkami čipov vyvolali v Európe diskusiu o tom, či investovať do novej výrobnej kapacity, aby sa znížila jej závislosť od dovozu od ázijských výrobcov, ktorí v priemysle dominujú.



Ploss však spochybnil cieľ stanovený Bruselom, ktorým je výstavba najmodernejšej továrne pre 2-nanometrovú technológiu výroby čipov. Tie totiž využívajú najmä výrobcovia počítačov a mobilných telefónov, a tých v Európe k nie je dostatok na rozdiel od výrobcov automobilov. Podľa neho by sa priemyselná politika mala sústrediť na využitie tradičných silných stránok Európy v oblasti výroby.