Infineon Technologies vykázal za 4. štvrťrok stratu

Mníchov 12. novembra (TASR) - Nemecký výrobca čipov Infineon Technologies vykázal za 4. štvrťrok svojho finančného roka 2023/2024 stratu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Z hospodárskych výsledkov spoločnosti vyplýva, že za tri mesiace do konca septembra zaznamenala čistú stratu 84 miliónov eur alebo 7 centov na akciu v porovnaní so ziskom 753 miliónov eur alebo 57 centov na akciu v rovnakom období minulého roka.



Zisk z pokračujúcich operácií klesol na 384 miliónov eur alebo 29 centov na akciu z minuloročných 748 miliónov eur alebo 57 centov na akciu. Upravený zisk bez jednorazových položiek sa znížil na 49 centov na akciu. Prevádzkový zisk klesol na 473 miliónov eur z minuloročných 912 miliónov eur a tržby sa znížili na 3,92 miliardy eur zo 4,15 miliardy eur pred rokom.



Za celý rok sa tržby znížili o 8 % na 14,96 miliardy eur



Spoločnosť oznámila, že plánuje navrhnúť ročnú dividendu vo výške 35 centov na akciu, rovnakú ako v predchádzajúcom roku.



Pri pohľade do budúcnosti generálny riaditeľ Jochen Hanebeck uviedol, že v súčasnosti na koncových trhoch spoločnosti neregistruje takmer žiadnu dynamiku rastu okrem umelej inteligencie (AI).



Poznamenal tiež, že krátkodobé vzorce objednávania a míňania zásob zatieňujú výhľad na trendy dopytu. Očakáva preto v novom finančnom roku "utlmený" výkon vzhľadom na slabý dopyt na svojich koncových trhoch.