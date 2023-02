Infineon Technologies zaznamenal nárast tržieb aj zisku v 1. štvrťroku

Drážďany 2. februára (TASR) - Nemecký výrobca čipov Infineon Technologies vo štvrtok oznámil nárast tržieb aj zisku v 1. štvrťroku finančného roka 2022/23 aj napriek náročnému makroekonomickému prostrediu. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Infineon uviedol, že jeho zisk z pokračujúcich operácií sa za tri mesiace do konca decembra 2022 zvýšil na 729 miliónov eur zo 461 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Zisk na akciu z pokračujúcich operácií bol 0,55 eura oproti 0,35 eura.



Tržby vzrástli na 3,95 miliardy eur z 3,16 miliardy eur v predošlom roku.



"Infineon si drží kurz v rozbúrených vodách a 1. štvrťrok nášho fiškálneho roka 2022/23 bol veľmi ziskový. Podstatné časti nášho podnikania sa ukázali ako robustné aj v slabšom makroekonomickom prostredí," povedal Jochen Hanebeck, generálny riaditeľ Infineon. "Predovšetkým energetická transformácia a expanzia elektromobility spôsobujú neustále vysokú potrebu našich riešení v priemyselných a automobilových aplikáciách. Naproti tomu vidíme výrazne slabší dopyt v oblastiach, ako sú smartfóny, počítače a dátové centrá," dodal.



Infineon očakáva v aktuálnom 2. štvrťroku príjmy vo výške približne 3,9 miliardy eur. A za celý rok do konca septembra 2023 odhaduje svoje príjmy na 15,5 miliardy eur, plus mínus 500 miliónov eur.