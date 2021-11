Infineon v uplynulom fiškálnom roku 2020/21 strojnásobil zisk

Mníchov 10. novembra (TASR) - Nemecký výrobca mikročipov Infineon v uplynulom fiškálnom roku 2020/21 (do 30. septembra) strojnásobil zisk na 1,17 miliardy eur.



Mníchovská firma profitovala z vysokého dopytu po čipoch vo výrobnom sektore. "Sme silnejší než kedykoľvek predtým a prvýkrát sme zaznamenali celoročné tržby vyše 11 miliárd eur, pričom sme výrazne zvýšili ziskovosť," uviedol šéf Infineonu Reinhard Ploss. "Vzhľadom na pretrvávajúci vysoký dopyt po polovodičoch potrebných pre energeticky efektívny a prepojený svet očakávame, že fiškálny rok 2022 bude silným rokom," dodal.



Infineon počíta v prebiehajúcom roku s nárastom tržieb asi na 12,7 miliardy eur. Expanziu spoločnosti podporil predovšetkým vysoký dopyt zo strany automobilového priemyslu a výrobcov bezpečnostných systémov. To firme umožnilo prijať 3600 nových zamestnancov. Celkovo Infineon aktuálne zamestnáva viac než 50.000 ľudí.



Dividenda sa zvýšila o 5 centov na 27 centov.



Zisk v poslednom kvartáli (od júla do septembra) stúpol na 464 miliónov eur zo 109 miliónov eur v rovnakom období pred rokom. Zisk na akciu sa zvýšil na 36 centov z 8 centov a upravený zisk na 41 centov na akciu z 20 centov. Tržby vzrástli o 21 % na 3,01 miliardy eur z 2,49 miliardy eur.