Infineon vykázal za 4. štvrťrok 2022/23 nárast tržieb aj zisku

Drážďany 15. novembra (TASR) - Nemecký výrobca čipov Infineon Technologies vykázal za 4. štvrťrok svojho finančného roka 2022/23 nárast tržieb aj zisku. Aj jeho tržby za celý rok sa zvýšili, vďaka dopytu po polovodičoch, najmä v sektoroch elektromobility a obnoviteľnej energie. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a DPA.



Infineon v stredu oznámil, že jeho zisk za tri mesiace do konca septembra 2023 vzrástol na 753 miliónov eur alebo 57 centov na akciu zo 735 miliónov alebo 56 centov/akciu v rovnakom období minulého roka. Upravený zisk bez mimoriadnych položiek sa zvýšil na 65 centov na akciu z vlaňajších 63 centov na akciu. Tržby vo 4. štvrťroku stúpli na 4,15 miliardy zo 4,14 miliardy eur v predchádzajúcom roku.



Za celý finančný rok do konca septembra 2023 sa tržby zvýšili o 15 % na 16,31 miliardy eur. Analytici pritom predpovedali spoločnosti tržby 16,22 miliardy eur.



Infineon očakáva, že tržby za aktuálny 1. štvrťrok fiškálneho roka 2023/24 dosiahnu zhruba 3,8 miliardy eur a za celý finančný rok plánuje tržby vo výške približne 17 miliárd eur plus alebo mínus 500 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 4 % v porovnaní s fiškálnym rokom 2022/23.