Infineon zaznamenal v 3. účtovnom štvrťroku výrazný pokles zisku

Mníchov 5. augusta (TASR) - Nemecký výrobca čipov Infineon zaznamenal v treťom štvrťroku svojho obchodného roka výrazný pokles zisku, do budúcnosti sa však pozerá o niečo optimistickejšie. Od apríla do júla spoločnosť dosiahla zisk 305 miliónov eur, čo bolo o 24 % menej ako v rovnakom období minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Na výsledok mal negatívny vplyv okrem iného slabý americký dolár, keďže tržby koncern získava predovšetkým v tejto mene. V porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka však tržby zostali stabilné na úrovni 3,7 miliardy eur. V porovnaní s druhým štvrťrokom tohto obchodného roka Infineon v treťom štvrťroku zvýšil svoj zisk o 73 miliónov eur.



Na konci predchádzajúceho štvrťroka spoločnosť upravila svoju prognózu smerom nadol. Infineon ju teraz zlepšil a oznámil, že za celý finančný rok 2025 očakáva upravenú hrubú maržu na úrovni minimálne 40 %, zatiaľ čo podľa predchádzajúceho odhadu sa mala pohybovať okolo 40 %. Vyhliadky pre dolár sú síce horšie, ako sa predpokladalo pred tromi mesiacmi, marže by však mohli byť o niečo vyššie, vysvetlila spoločnosť.