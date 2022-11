Infineon zvýšil kvartálny zisk, investuje miliardy do nového závodu

Drážďany 14. novembra (TASR) - Nemecký výrobca čipov Infineon Technologies vykázal vo 4. štvrťroku skončeného obchodného roka 2021/2022 zvýšenie prevádzkového zisku zhruba o tretinu, k čomu prispelo zvýšenie tržieb o 15 %. Firma zároveň oznámila, že investuje miliardy eur do nového závodu v Drážďanoch. Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews.



Spoločnosť v pondelok uviedla, že prevádzkový zisk za 4. štvrťrok 2021/2022, čo predstavuje obdobie od júla do konca septembra, dosiahol 920 miliónov eur. V predchádzajúcom štvrťroku to bolo 690 miliónov eur.



Tržby vykázala spoločnosť na úrovni 4,14 miliardy eur. Oproti 3. štvrťroku 2021/2022 to znamená rast o 15 %.



Súbežne s oznámením výsledkov za posledný kvartál obchodného roka 2021/2022 Infineon oznámil, že investuje 5 miliárd eur do rozšírenia svojich produkčných kapacít, konkrétne do nového závodu v Drážďanoch na výrobu 300-milimetrových čipov. Závod by mohol začať prevádzku na jeseň 2026, pričom by v ňom malo vzniknúť zhruba 1000 pracovných miest.



Firma zároveň revidovala smerom nahor dlhodobé vyhliadky v oblasti tržieb. Najnovšie očakáva, že priemerné tempo rastu tržieb bude dosahovať ročne viac než 10 % oproti pôvodným 9 %. Rast by mali zabezpečiť najmä oblasti elektromobility, autonómneho riadenia, obnoviteľné zdroje, dátové centrá a takzvaný internet vecí.