Správa: Napätie medzi USA a Čínou tlačí na rast ekonomiky štátov APEC

San Francisco 13. novembra (TASR) - Tempo rastu štátov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) sa na budúci rok spomalí a aj naďalej sa bude nachádzať pod celosvetovým priemerom. Oblasť je totiž vysoko závislá od vývoja americkej a čínskej ekonomiky, pričom napätie medzi nimi brzdí vzájomný obchod. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



APEC v najnovšej prognóze, ktorú zverejnil na začiatku summitu konanom v americkom San Franciscu, uviedol, že na budúci rok by rast ekonomiky 21-členného zoskupenia mal dosiahnuť 2,8 %. Na porovnanie, tento rok sa počíta s rastom na úrovni 3,3 %.



V roku 2025 aj 2026 by rast ekonomiky APEC mal dosahovať v priemere 2,9 %. V prípade zvyšku sveta sa odhaduje, že v priemere by mal dosahovať 3,2 % a 3,5 % až 3,6 %.



K najväčším rizikám, ktoré budú negatívne vplývať na vývoj ekonomiky v Ázijsko-tichomorskom regióne, patrí inflácia súvisiaca okrem iného s nepriaznivým počasím, ktoré zvýšilo ceny ryže a iných agrokomodít a s problémami v dodávkach umelých hnojív. Na to, aby krajiny dostali infláciu pod kontrolu, budú pravdepodobne musieť sprísniť menovú politiku, čo však znamená ďalší tlak na ekonomiku.



Objem obchodu s tovarom v rámci APEC by sa však na budúci rok mal zotaviť po tom, ako tento rok najmä v dôsledku vývoja čínskej ekonomiky sa očakáva viac-menej nulový rast. Objem exportu by mal v roku 2024 vzrásť o 4,3 % a dovozu o 3,5 %. V obidvoch prípadoch sa maximum očakáva v roku 2025, a to na úrovni 4,4 %. Na rok 2026 sa predpokladá, že tempo rastu vývozu aj dovozu sa pre geopolitickú fragmentáciu spomalí.