Inflácia a neistota podporujú novú zlatú horúčku v rakúskej mincovni

Viedeň 17. decembra (TASR) - Rakúska mincovňa vo Viedni, ktorá patrí k najstarším a najväčším producentom zlatých mincí na svete, čelí nezvyčajne veľkému dopytu a nie je schopná držať s ním krok. Ľudia totiž hľadajú "bezpečné útočisko" pre svoje peniaze, keďže inflácia sa neustále zvyšuje a vojna na Ukrajine vyvoláva obavy z ďalšieho vývoja ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Dopyt po zlate nebol nikdy taký veľký ako tento rok," povedal riaditeľ mincovne Gerhard Starsich vo svojej kancelárii vo viedenskej budove, v ktorej sa mince razia od 30. rokov 19. storočia.



Samotná mincovňa bola založená v roku 1194, aby razila mince zo striebra vyplateného ako výkupné za Richarda Levie srdce, ktorého pri Viedni zajali a držali v zajatí nepriatelia.



"Momentálne je každá zlatá minca, ktorá vyjde z raziaceho lisu, už predaná," povedal Starsich. "Práve teraz by sme mohli predať trikrát toľko, koľko sme schopní vyrobiť."



Pred obchodom s mincami na rohu budovy sa už mesiace tvoria každý deň dlhé rady. Medzi tými, ktorí stáli v rade, bola aj dôchodkyňa Renate, jedna z mála, ktorá bola ochotná podeliť sa o svoje plány.



"Som zo staršej generácie. Vždy, keď je situácia trochu neistá, vraciame sa k zlatým minciam a vravíme si, že ich vždy budeme vedieť predať," povedala. "Zlato má ten bezpečnostný faktor."



Podľa Starsicha majú zákazníkov zo všetkých vekových skupín a zo všetkých sociálnych vrstiev. Približne tretina mincí ide zahraničným kupcom.



Mincovňa tvrdí, že jej "filharmonická" zlatá minca, pomenovaná podľa svetoznámeho Viedenského filharmonického orchestra, je najpredávanejšou zlatou mincou v Európe a Japonsku.



Rakúsko je finančne konzervatívna krajina, v ktorej verejnosť v čase krízy hromadí hotovosť a zlato.



Rakúska národná banka, ktorá mincovňu vlastní, v októbrovej prezentácii o financiách rakúskych domácností uviedla, že za 2,5 roka od vypuknutia pandémie nového koronavírusu nakúpili Rakúšania viac zlata ako za predchádzajúcich päť rokov. Dopyt po zlate bol v prvej polovici tohto roka dokonca vyšší ako v prvej polovici roka 2020, a to aj napriek rastúcim cenám, čo naznačuje, že je zlato vnímané ako bezpečný prístav.



"Je to kaskáda," povedal Starsich o príčinách. "Začalo sa to pandémiou a koronakrízou, potom vo februári Rusko napadlo Ukrajinu, čo opäť zvýšilo predaj a rastúca inflácia cez leto a jeseň tržby ešte mierne zdvihla."



Tento rok do konca novembra mincovňa predala viac ako 1,8 milióna uncí zlata a priblížila sa k rekordu viac ako 2 miliónov uncí z roku 2009 po globálnej finančnej kríze. Predaje v decembri sú zvyčajne silné, pretože zlato je tradičný vianočný darček.



Starsich dodal, že hon za zlatom je celosvetovým fenoménom, ktorý možno vidieť aj v iných veľkých národných mincovniach. Podľa neho sa viac Rakúšanov snaží zahrnúť zlato do svojich portfólií ako zabezpečenie proti akciám alebo na diverzifikáciu svojich portfólií. Mnohí analytici však pochybujú o užitočnosti zlata v boji proti inflácii.



(1 trójska unca = 31,1034807 gramov)