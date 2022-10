Inflácia a vysoké ceny energií sa výrazne dotýkajú hospodárenia ZSSK

Bratislava 23. októbra (TASR) – Inflácia a vysoké ceny energií sa hospodárenia Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) dotýkajú veľmi výrazne. Predovšetkým v oblasti nakupovaných trakčných zdrojov, teda trakčnej elektrickej energie a trakčnej nafty, ale aj v prípade cien ostatných energií. Už v roku 2022 v tejto oblasti zaznamenali medziročný rast nákladov. ZSSK aktuálne rokuje s rezortmi dopravy a financií o úhrade štátom objednaných dopravných výkonov vo verejnom záujme zo štátneho rozpočtu. Pre TASR to uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Finančný dosah rastu cien energií na hospodárenie ZSSK v roku 2023 je podľa Kováča zatiaľ, vzhľadom na prebiehajúce rokovania s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR a Ministerstvom financií (MF) SR, otvorený. Rokovania sa týkajú úhrady štátom objednaných dopravných výkonov vo verejnom záujme zo štátneho rozpočtu.



Hovorca spoločnosti skonštatoval, že ceny energií by nemali ovplyvniť prevádzku vlakov. "ZSSK nemôže svojvoľne rušiť vlakové spojenia alebo meniť ceny cestovných lístkov pri vlakoch vo verejnom záujme. Naplno totiž podliehame rozhodnutiam nášho akcionára, teda MDV SR, a jeho rozhodnutiami sa musíme riadiť," poznamenal Kováč.



Nateraz je však podľa neho predčasné o týchto témach hovoriť, keďže sa situácia neustále vyvíja a mení. "Výnimkou je stanovovanie cien vo vlakoch InterCity, kde nepoberáme úhradu od štátu. Ceny vstupov tu preto pozorne sledujeme," podotkol hovorca ZSSK.



V spojitosti s možnosťami znižovania spotreby energií uviedol, že to súvisí predovšetkým s objemom dopravných výkonov objednaných štátom. V tejto veci aktuálne prebiehajú rokovania s MDV a MF. Znižovať teplotu vo vlakoch s príchodom zimných mesiacov na ušetrenie energií ZSSK neplánuje. Kováč zdôraznil, že bezpečnosť a komfort cestujúcich je prioritou.



V prípade šetrenia energií v budovách sa ZSSK plánuje zamerať na zefektívnenie systémov vykurovania, aby bola požadovaná teplota na pracoviskách dosahovaná len počas pracovnej doby zamestnancov. V ostatnom čase budú vykurovacie systémy nastavené na útlmový režim.



Tiež bude vykonávaná zvýšená kontrola na zamedzovanie únikom tepla, plytvania vodou a energiami. Vo zvýšenej miere bude spoločnosť vykonávať osvetu pre zamestnancov v oblasti šetrenia energií vzhľadom na súčasnú energetickú krízu. Zároveň spoločnosť montuje úsporné žiarovky LED v budovách, kde pracujú zamestnanci ZSSK, a zatepľuje tieto budovy i strechy. Plánuje súčasne zintenzívniť proces prípravy projektov investičného charakteru pre oblasť energetickej efektívnosti.