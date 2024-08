Inflácia bola vyššia,ako očakával IFP,predpokladá jej zrýchlenie do 3%

Bratislava 15. augusta (TASR) - Inflácia na Slovensku bola v júli mierne vyššia, ako očakávala prognóza Inštitútu finančnej politiky (IFP) ministerstva financií. Jeho analytici vo zvyšku roka očakávajú ešte jej mierny nárast, nemala by však prekročiť 3 %.



Ako vo štvrtok informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, medziročná inflácia v júli zrýchlila na 2,6 %, čo bola jej najvyššia hodnota od februára tohto roka. V júni rast cien na Slovensku predstavoval 2,1 %.



"Zrýchlila najmä dynamika služieb, ktoré boli medziročne vyššie až o 6,8 %, miernejšie aj potravín a tovarov. Medziročný rast cien pohonných látok spomalil, kým ceny energií a imputované nájomné sú stále nižšie ako pred rokom," priblížili analytici IFP. Za výraznú časť zvýšenia dynamiky je však podľa nich zodpovedný bázický efekt, keď z porovnávacej základne vypadol vplyv zrušenia koncesionárskych poplatkov z júna minulého roka.



Za nárastom cien služieb stáli v júli najmä drahšie dovolenkové zájazdy, poštové služby, finančné služby a letenky. Mierny rast však zaznamenali služby naprieč všetkými kategóriami. Ceny tovarov v úhrne klesli. "Zdraželi najmä zdravotnícke výrobky a materiál na odevy, lacnejšie boli okrem iného zase spotrebná elektronika (televízory, počítače), odevy a obuv a elektrické spotrebiče. Náklady bývania vo vlastnom (imputované nájomné) dlhodobo klesajú," doplnili analytici IFP.



Čistá inflácia bez pohonných látok bola v júli na úrovni 2,4 % a bola takmer identická ako predchádzajúci mesiac, upozornili vo svojom komentári analytici Národnej banky Slovenska (NBS). "Odznenie ponukových šokov pozitívne pôsobí na ceny tovarov. Ich ceny pokračovali v zmierňovaní tempa rastu. Spomaľovanie rastu cien služieb sa v júli zastavilo," zhodnotili. Spomalenie rastu miezd by však malo podľa nich v nasledujúcich štvrťrokoch zatlačiť aj na ceny služieb.



Poukázali tiež na to, že spomedzi základných zložiek spotrebného koša narástli za dlhšie obdobie, od decembra 2020 najvýraznejšie ceny potravín, a to o 48 %. Ceny neregulovaných služieb stúpli v rovnakom období o 35 %, regulované ceny vzrástli o 23 %, vyčíslili analytici NBS.