Inflácia ide podľa šéfky ECB Lagardovej správnym smerom

Sintra 2. júla (TASR) - Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová privítala mierne spomalenie inflácie v eurozóne za minulý mesiac ako krok správnym smerom napriek tomu, že rast cien služieb bol opäť takmer dvojnásobne vyšší než celková inflácia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Miera inflácie v eurozóne dosiahla v júni podľa údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat 2,5 %. V porovnaní s vývojom v máji bol rast spotrebiteľských cien v menovej únii miernejší o 0,1 percentuálneho bodu.



"Inflácia ide správnym smerom," povedala Lagardová na konferencii centrálnych bankárov v portugalskej Sintre. Dodala, že ECB výrazne pokročila na svojej ceste dezinflácie a odhaduje, že v najbližších 12 mesiacoch sa bude miera inflácie držať na úrovni pod 2,5 % a v 2. polroku 2025 by sa mala zmierniť na hodnotu inflačného cieľa 2 %.



Neistotu medzi ekonómami však stále vyvoláva inflácia v oblasti služieb. Rast ich cien je stále takmer dvojnásobný v porovnaní s celkovou infláciou a v júni dosiahol 4,1 %. To je rovnaká hodnota ako v predchádzajúcom mesiaci.



Lagardová pripustila, že rast cien služieb je naďalej výrazný, za čím je podľa nej najmä zvyšovanie miezd. Na druhej strane, ich rast je čiastočne kompenzovaný slabším rastom cien tovarov. "Nepotrebujeme, aby ceny služieb rástli iba o 2 %, pretože ceny priemyselných tovarov rastú slabším než dvojpercentným tempom," povedala šéfka ECB.



Ďalší bankári však na okraj konferencie dali najavo, že najnovšie údaje o inflácii znamenajú, že v júli sa úrokové sadzby znižovať nebudú. Až do septembrového zasadnutia by sa podľa nich menová politika v eurozóne meniť nemala. Finančné trhy odhadujú, že ECB pristúpi k ďalšej redukcii sadzieb na zasadnutí 12. septembra a prípadne aj 12. decembra.