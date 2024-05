Inflácia je blízko minima, v 2.polovici roka sa čaká jej rast

Bratislava 14. mája (TASR) - Tempo rastu spotrebiteľských cien sa v apríli podľa Štatistického úradu SR znížilo na medziročných 2,1 %, čo je blízko očakávaného minima. Analytici predpokladajú, že v druhej polovici roka by mohla inflácia opäť mierne narastať a celoročne by mohla dosiahnuť úroveň okolo 3 %.



"Priestor pre ďalšie zvoľňovanie dynamiky medziročného rastu cien je v nasledujúcich mesiacoch už relatívne obmedzený a zatiaľ nepredpokladáme, že by inflácia mohla klesnúť pod 2 %. Už v máji očakávame, že by sa 14-mesačné nepretržité zvoľňovanie medziročnej inflácie mohlo zastaviť a tempo medziročného zdražovania by sa mohlo, hoci len nepatrne, opätovne zrýchliť," uviedol analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.



Na rozdiel od úvodu roka už totiž počas neskorej jari a leta prestane na medziročnú infláciu pôsobiť priaznivý bázicky efekt. Ďalšie zvoľňovanie inflácie budú podľa Koršňáka brzdiť aj rastúce mzdy, ktoré sa budú premietať najmä do cien služieb, i zotavujúca sa spotreba.



Analytik 365.bank Tomáš Boháček očakáva, že v lete bude rast inflácie tlmiť ešte medziročný pokles najvyššie zastúpených položiek, najmä potravín. Navyšovať ceny budú v niektorých oblastiach vládne opatrenia. Zmeny na úrovni celkových indexov však nebudú veľké a pocítia to najmä skupiny obyvateľov, ktoré produkty a služby využívajú. "Druhá fáza rastu príde až na začiatku budúceho roka, kedy sa datujú účinnosti zvýšenia ďalších poplatkov, presné odhady však nateraz nie sú dostupné," priblížil Boháček.



Rast medziročnej miery inflácie očakáva v nasledujúcich mesiacoch aj analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. "Ovplyvňujú ju totiž do čoraz väčšej miery tradičné faktory, ako sú zmeny počasia, neistota na trhoch či vládne zásahy do cenotvorby. Na medzimesačnej báze očakávame rast cien po zvyšok roka približne medzi 0,1 - 0,4 %," uviedol analytik. Ceny potravín by mohli podľa neho zaznamenať medzimesačné zlacnenie v letných mesiacoch, vplyv však bude medzi jednotlivými kategóriami potravín veľmi nevyrovnaný. Priemernú mieru medziročnej inflácie v tomto roku očakáva Horňák na úrovni 3 %.



Analytička WOOD & Company Eva Sadovská očakáva rovnakú ročnú infláciu. Pripomenula, že vlani inflácia dosiahla úroveň 10,5 % a počas vlaňajšieho roka spomalila z vyše 15 % v januári pod 6 % evidovaných v decembri. V úvode tohto roka v spomaľovaní pokračovala až na aktuálnych aprílových 2,1 %. "Očakávame aj naďalej, že v tomto roku 2024 budeme svedkami podstatne nižších úrovní inflácie ako počas uplynulých dvoch rokov," dodala.