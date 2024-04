Inflácia môže zostať vysoká, varuje riaditeľ JPMorgan Chase

New York 8. apríla (TASR) - Inflácia by mohla zostať zvýšená dlhšie, ako sa očakávalo, čo predstavuje riziko pre zdravie americkej ekonomiky v blízkej budúcnosti. Uviedol to v pondelok generálny riaditeľ banky JPMorgan Chase Jamie Dimon vo výročnom liste akcionárom. TASR správu prevzala z AFP.



Dimon v liste poukázal na "pretrvávajúce inflačné tlaky", ktoré môžu viesť k vyšším úrokovým sadzbám.



Poznamenal, že hoci ekonomika Spojených štátov je naďalej odolná, široká verejnosť by mala zostať opatrná. "Existujú riziká poklesu, ktoré treba sledovať," vyhlásil.



Pripomenul tiež, že prebiehajúce vojny na Ukrajine a na Blízkom východe majú naďalej potenciál ovplyvňovať trhy s energiou a potravinami, migráciu, vojenské a ekonomické vzťahy. Poukázal aj na zmeny v obchodnej politike a výdavky na zelenú ekonomiku ako na hnací motor inflácie napriek mnohým ekonomickým ukazovateľom, ktoré zostali "dobré".



Dimon sa v liste zaoberal širokou škálou problémov vrátane umelej inteligencie (AI), o ktorej povedal, že hoci nie je možné poznať jej vplyv na spoločnosť, mohla by byť rovnako transformačná ako niektoré z hlavných technologických vynálezov v predchádzajúcich storočiach - tlačiarenský lis, parný stroj, elektrina, výpočtová technika a internet.