Sturnaras: Inflácia musí klesnúť pod 3 %, aby ECB znížila sadzby

Frankfurt nad Mohanom 18. decembra (TASR) - Inflácia v eurozóne sa musí do polovice roka 2024 stabilne držať pod 3 %, aby Európska centrálna banka (ECB) začala znižovať náklady na pôžičky zo súčasných rekordne vysokých úrovní. Uviedol to v pondelok Jannis Sturnaras, člen Rady guvernérov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vyhlásenie Sturnarasa, ktorý patrí medzi tzv. holubice, teda stúpencov umiernenej politiky, podčiarkuje odhodlanie ECB skrotiť najrýchlejší rast inflácie v euroregióne za minimálne jednu generáciu.



Poukazuje tiež na nesúlad medzi ECB a investormi, ktorí očakávajú, že centrálna banka začne znižovať úrokové sadzby v apríli alebo dokonca v marci budúceho roka napriek tomu, že to prezidentka banky Christine Lagardová minulý týždeň odmietla. "Nemôžeme to riskovať," povedal v rozhovore pre Reuters Sturnaras, ktorý je guvernér gréckej centrálnej banky. "Musíme vidieť infláciu udržateľne pod 3 % do polovice budúceho roka pred znížením sadzieb."



ECB minulý týždeň ponechala svoje úrokové sadzby nezmenené a uviedla, že v tomto štvrťroku očakáva priemernú infláciu v eurozóne na úrovni 2,8 %, v prvých troch mesiacoch budúceho roka na úrovni 2,9 % a v 2. štvrťroku 2024 na úrovni 2,7 %.



Sturnaras povedal tiež, že aj "jednotkové náklady na prácu, jednotkové zisky a inflačné očakávania musia poukazovať na to, že inflácia sa vracia späť k cieľu ECB na úrovni na 2 %. "Budeme musieť analyzovať aj celkový stav ekonomiky," dodal.



Jeho slovinský kolega Boštjan Vasle skonštatoval tiež, že stávky na skoré zníženie úrokových sadzieb ECB sú predčasné. Predstavitelia banky nepredpokladajú, že zmenia svoje názory na aktuálne vysoké úrokové sadzby pred marcovým zasadnutím, čo sťažuje ich akékoľvek zníženie pred júnom.



Sturnaras bol prvým politikom ECB, ktorý na jeseň otvorene hovoril o znížení sadzieb v polovici roka 2024. Trhy vtedy ešte špekulovali o tom, že úrokové sadzby ECB zostanú dlho vysoké, ale medzitým zmenili názor, keďže inflácia v eurozóne klesla viac, ako sa očakávalo.



Finančné trhy v súčasnosti predpovedajú zníženie úrokových sadzieb ECB v roku 2024 o 150 bázických bodov, čím by sadzba z vkladov klesla na 2,5 % zo súčasných 4 %.