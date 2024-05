Inflácia naďalej klesá, v apríli ceny rástli medziročne už len o 2,1 %

Bratislava 14. mája (TASR) - Tempo rastu spotrebiteľských cien sa naďalej spomaľuje. V apríli medziročne vzrástli už iba o 2,1 % z marcových 2,3 %. V súhrne za štyri mesiace roku 2024 inflácia dosiahla hodnotu 2,9 %. Medzimesačne spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v apríli vzrástli o 0,3 %. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Vyššie ceny ako pred rokom boli v 11 odboroch (výdavkových skupinách domácností) a v jednom odbore - rekreácia a kultúra - zostali ceny nezmenené. Najvýznamnejší vplyv na hodnotu inflácie mali medziročne vyššie ceny v odbore alkohol a tabakové výrobky. Už niekoľko mesiacov negatívne ovplyvňujú celkovú mieru inflácie drahšie destiláty (aktuálne v apríli o 16,2 %) a tabak (o 9,7 %), reagujúce najmä zvýšením spotrebných daní.



Významný vplyv mal rast cien v odbore doprava o takmer 7 %, a to najmä pre medziročne drahšie pohonné látky, ale aj dopravné služby, predovšetkým v oblasti autobusovej dopravy. Tretím zásadným vplyvom na medziročnej úrovni boli o 4,5 % vyššie ceny ako pred rokom pri predmetoch a službách osobnej starostlivosti.



Dve podielovo najvýznamnejšie výdavkové skupiny slovenských domácností, a to potraviny s nealko nápojmi a bývanie s energiami už k rastu cien prispievali podľa ŠÚ SR len minimálne. Potraviny boli rovnako drahé ako pred rokom. Štatistici upozornili, že ide iba o priemer, pretože tri zlacňujúce štruktúry vykompenzovali mierne rasty cien šiestich ostatných zložiek potravín. Medziročne o 1 % až 6 % lacnejšie sa predávalo mlieko, syry, vajcia, zelenina, ako aj oleje, tuky. Naopak, o niečo viac ako pred rokom, do 4 %, spotrebitelia platili za chlieb s obilninami, mäso, ovocie, ale tiež cukor a cukrovinky.



Medzimesačne, oproti marcu tohto roka, vzrástli najmä ceny alkoholu a tabaku, pohonných látok, produktov a služieb osobnej starostlivosti. Významný vplyv na rast cien mali aj zákonom zvýšené správne poplatky o štvrtinu v rámci konsolidácie verejných financií.



Najväčší vplyv mal rast cien pohonných látok (o 2 %) a leteniek v odbore doprava. Druhý najzásadnejší vplyv mal rast cien v odbore rozličné tovary a služby, čo spôsobili drahšie tovary, pomôcky a služby pre osobnú starostlivosť, ale tiež takmer štvrtinový nárast správnych poplatkov. Tretí najzásadnejší vplyv z hľadiska rastu cien malo pokračujúce zvyšovanie cien alkoholických nápojov a tabaku, najmä piva o 2,9 % a tabaku o 0,7 %.



Naopak, výrazne tlmiaci účinok na rast cien však malo pokračujúce zlacňovanie potravín a nealkoholických nápojov, keď ich ceny oproti marcu klesli o 0,3 %, a to pod vplyvom zlacňovania v šiestich z deviatich sledovaných potravinových zložiek. Menej platili spotrebitelia najmä za ovocie, mlieko, syry a vajcia, ako aj zeleninu, chlieb a obilniny. Výraznejšiemu poklesu potravín bránili medzimesačne vyššie ceny cukru a cukroviniek, tiež olejov a tukov a nakoniec aj nealkoholických nápojov.