Garant pre sporenie: Je načase prehodnotiť investičné portfólio

Bratislava 19. decembra (TASR) - Inflácia dosahuje maximá. Oproti minuloročnému novembru narástla o 5,6 %. Podľa garanta pre sporenie a úvery spoločnosti Universal maklérsky dom Mareka Sokola je preto načase prehodnotiť investičné portfólio.



"Prudké nárasty inflácie jednoznačne neprajú konzervatívnejším typom klientov. Takýto typ klienta volí menej rizikové investičné portfóliá, s čím je spojený spravidla nižší výnos. V praxi to znamená, že investícia takéhoto klienta nedosahuje žiadny kúpyschopný výnos," vysvetlil Sokol.



Aj napriek obavám zo strát by mal preto podľa neho aj konzervatívny investor zvážiť, či z dlhodobého hľadiska nie je preňho vhodnejšia rizikovejšia investícia. Pri nej je totiž šanca zarobiť nad infláciu, a teda reálne zhodnotiť peniaze.



"U dynamickejších, a teda rizikovejších investorov je vysoký predpoklad, že dokážu odolávať aj prudkému nárastu inflácie, aký môžeme v súčasnosti registrovať," komentoval Sokol. Ak má napríklad niekto dnes zainvestované vo fondoch, ktoré negatívne ovplyvňuje inflácia, je podľa neho správny čas prehodnotiť vybrané investičné portfólio.



"V dnešnej dobe máme k dispozícii veľa možností, ako napríklad dlhodobé sporenie povedzme do ETF akciových podielových fondov, ktoré sú pri správnom nastavení dokonca bezpečnou alternatívou a čo je hlavné, výnosy vysoko prevyšujú mieru inflácie," odporučil Sokol. Samozrejme treba vedieť, do čoho tieto fondy investujú. Neexistuje totiž jeden univerzálny fond.



Sokol pokračoval, že je dobré diverzifikovať riziko prerobenia peňazí. A preto odporučil hľadať viacero investičných príležitostí. Jednou z možností je napríklad investícia do nehnuteľností. Netreba pritom hneď nejakú kupovať. "Existujú ETF podielové fondy, ktoré sú priamo zamerané práve na takéto investície, čím sa tento sektor stáva finančne dostupnejší pre všetkých," vysvetlil Sokol.



Upozornil však na to, že pri presune prostriedkov do vhodnejšieho portfólia veľmi záleží na uzatvorenej zmluve. "Niektoré maklérske či bankové spoločnosti si uplatňujú aj poplatky pri ukončení investície," povedal. Rovnako ako pri investíciách odporučil prehodnotiť nastavenie sporenia na dôchodok v druhom pilieri.