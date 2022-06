Macho: Inflácia pri potravinách môže na jeseň prekročiť úroveň 20 %

Bratislava 21. júna (TASR) - Inflácia pri potravinách môže na jeseň prekročiť úroveň 20 %. Uviedol to na utorkovom stretnutí s novinármi predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho.



"Očakávame, že tento rok bude inflácia v potravinách atakovať hranicu 20 %. Z pohľadu potravinárov to môžeme hodnotiť tak, že Slováci začínajú vyhľadávať lacnejšie potraviny a potraviny s nižšou pridanou hodnotou, nekupujú prémiové značky," priblížil.



Napríklad z hydinového mäsa sú najdôležitejšie kuracie rezne alebo kuracie prsia. "Pri tých zaznamenávame zníženie objednávok, ale oveľa viac ľudia teraz preferujú krídelká či kuracie stehná. To sú potraviny, ktoré sú lacnejšie. Dôvod je úplne prozaický. Inflácia v potravinách dosahuje historické čísla a z nášho pohľadu sa ešte neskončila," informoval.



Upozornil, že z mliečnych výrobkov ľudia oveľa menej začínajú kupovať maslo, viac sa začínajú orientovať na margaríny alebo nátierky s vyšším podielom rastlinných tukov.



"Hovorí sa, že inflácia pre potravinách je niekde na úrovni 16 %, ale takto pred rokom sme mali maslo v obchode v akcii za 1,29 eura, dnes už je ťažké nájsť maslo v akcii pod 3 eurá. Ľudia, hlavne dôchodcovia, musia tak rozmýšľať, či si kúpia maslo, ktoré ma 82 % tuku, alebo si kúpia lacnejšiu nátierku s vysokým podielom rastlinných tukov," poznamenal.



Riešením potravinovej dostupnosti je podľa neho cielená pomoc odkázaným skupinám. "My sme to prezentovali aj u pani prezidentky SR, pri diskusii o protiinflačnom balíčku. Je potrebná podľa nás cielená pomoc a nie bohapusté rozdávanie peňazí plošne po celom Slovensku. Treba podporiť nízkopríjmové skupiny, aby si mohli dovoliť kúpiť potraviny. Toto je jedno z riešení," doplnil.



Dodal, že druhým riešením podpory kúpy potravín je podpora živočíšnej výroby, ale najmä spracovateľov (potravinárov) cez cenu energií. "To by znížilo aj vývoj inflácie," uzavrel Macho.