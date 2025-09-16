< sekcia Ekonomika
Inflácia sa v auguste spomalila na 4,2 %
Stále to však patrilo medzi tri najvyššie hodnoty od decembra 2023.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v auguste pokleslo na 4,2 % z júlových 4,4 %. Stále to však patrilo medzi tri najvyššie hodnoty od decembra 2023. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
