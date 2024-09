Inflácia sa v auguste zrýchlila, vzrástla na 2,8 %

Bratislava 13. septembra (TASR) - Inflácia na Slovensku v auguste vzrástla na 2,8 % z júlových 2,6 % a priblížila sa tak k najvyšším hodnotám tohto roka. Medziročne boli vyššie ceny vo všetkých 12 odboroch, a to v rozsahu od 0,5 % v odbore dopravy do 10 % v prípade odboru vzdelávanie. Medzimesačne, oproti júlu, sa spotrebiteľské ceny tovarov a služieb zvýšili o 0,2 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Najvýznamnejší vplyv na rast inflácie mali vyššie ceny v odbore potraviny s nealko nápojmi o 3,2 %. Spomedzi potravín malo medziročne vyššie ceny osem z deviatich skupín tovarov. Nárast cien pritom najviac ovplyvnili najmä drahšie oleje a tuky (o 14 %) a tiež vyššie ceny chleba a obilnín (o viac ako 5 %) či cukru a cukroviniek (o takmer 7 %). Ďalšie významné potravinové položky - mäso, ako aj mlieko, syry a vajcia sa medziročne zvýšili o menej ako 2 %. Lacnejšie ako vlani sa v auguste predávalo len ovocie.



V odbore bývanie s energiami, ktorý je najvýznamnejšou zložkou vo výdavkoch domácností, pretrváva medziročne len minimálne zvýšenie cien, aktuálne to v auguste bolo 0,6 %. V rámci jednotlivých zložiek tohto odboru bol rast cien vodného a stočného či tepelnej energie kompenzovaný mierne tlmiacim účinkom zlacňovania imputovaného nájomného a pevných palív.



Významný vplyv na infláciu mal naďalej aj rast cien v odbore doprava, aktuálne najmä pre prudší rast cien dopravných služieb o takmer 17 %. Nedokázali ho kompenzovať ani medziročne výrazne lacnejšie pohonné látky o viac ako 8 %.



Ceny sa v porovnaní s júlom sa zvýšili v šiestich z 12 odborov, a to v rozsahu od 0,3 % v odbore alkoholických nápojov a tabaku až do 1,3 % v prípade cien v odbore dopravy.



Najväčší vplyv na medzimesačný rast priemerných cien mali najmä ceny potravín a nealkoholických nápojov. Oproti júlu zdraželi o 0,6 %, čo bolo výrazne viac ako priemerný medzimesačný rast cien potravín od začiatku roka. Nárast cien sa dotkol siedmich z deviatich sledovaných potravinových položiek, predovšetkým však ovocia, ďalej mlieka, syrov a vajec, ale tiež olejov a tukov, či cukru a cukrovinky. Lacnejší však bol chlieb a obilniny, ako aj zelenina.



V medzimesačnom porovnaní priemerný rast cien významnejšie ovplyvnili aj zvyšujúce sa ceny v odbore doprava. Oproti júlu vzrástli v priemere o 1,3 %, a to aj napriek výraznejšiemu zlacneniu pohonných látok. K celkovo vyššiemu tempu zdražovania v tomto odbore prispeli predovšetkým dopravné služby, ktoré v porovnaní s júlom narástli o 13 %.



V súhrnne za osem mesiacov roka 2024 sa spotrebiteľské ceny na Slovensku medziročne zvýšili o 2,7 %.