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Inflácia sa v Poľsku zrýchlila v auguste na viac než ročné maximum
Inflácia zároveň prekonala očakávania ekonómov.
Autor TASR
Varšava 31. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Poľsku zrýchlili v auguste tempo rastu na najvyššiu úroveň za viac než rok. Inflácia zároveň prekonala očakávania ekonómov. Údaje poľského štatistického úradu GUS zverejnili agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli v auguste medziročne o 3,4 % po trojpercentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia inflácia v krajine od júna minulého roka, v ktorom dosiahla 4,1 %. Navyše sa tesne priblížila k hornej hranici inflačného pásma centrálnej banky. Tá stanovila inflačný cieľ na 2,5 % plus-mínus jeden percentuálny bod.
Údaje prekonali aj očakávania ekonómov. Tí počítali so zrýchlením inflácie na 3,1 %.
Pod zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien sa podpísal výraznejší rast cien palív a mazív pre osobnú dopravu. Tie vzrástli až o 24,2 %. Na druhej strane, ceny potravín a nealkoholických nápojov klesli o 0,9 %.
Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v Poľsku zvýšili o 0,4 %. Medzimesačná miera inflácie sa tak spomalila na polovicu potom, ako v júli dosiahla 0,8 %.
Spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli v auguste medziročne o 3,4 % po trojpercentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia inflácia v krajine od júna minulého roka, v ktorom dosiahla 4,1 %. Navyše sa tesne priblížila k hornej hranici inflačného pásma centrálnej banky. Tá stanovila inflačný cieľ na 2,5 % plus-mínus jeden percentuálny bod.
Údaje prekonali aj očakávania ekonómov. Tí počítali so zrýchlením inflácie na 3,1 %.
Pod zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien sa podpísal výraznejší rast cien palív a mazív pre osobnú dopravu. Tie vzrástli až o 24,2 %. Na druhej strane, ceny potravín a nealkoholických nápojov klesli o 0,9 %.
Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v Poľsku zvýšili o 0,4 %. Medzimesačná miera inflácie sa tak spomalila na polovicu potom, ako v júli dosiahla 0,8 %.