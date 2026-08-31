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< sekcia Ekonomika

Inflácia sa v Poľsku zrýchlila v auguste na viac než ročné maximum

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Poľské zloté, ilustračné foto zo dňa 17.10.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Inflácia zároveň prekonala očakávania ekonómov.

Autor TASR
Varšava 31. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Poľsku zrýchlili v auguste tempo rastu na najvyššiu úroveň za viac než rok. Inflácia zároveň prekonala očakávania ekonómov. Údaje poľského štatistického úradu GUS zverejnili agentúra DPA a portál tradingeconomics.

Spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli v auguste medziročne o 3,4 % po trojpercentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia inflácia v krajine od júna minulého roka, v ktorom dosiahla 4,1 %. Navyše sa tesne priblížila k hornej hranici inflačného pásma centrálnej banky. Tá stanovila inflačný cieľ na 2,5 % plus-mínus jeden percentuálny bod.

Údaje prekonali aj očakávania ekonómov. Tí počítali so zrýchlením inflácie na 3,1 %.

Pod zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien sa podpísal výraznejší rast cien palív a mazív pre osobnú dopravu. Tie vzrástli až o 24,2 %. Na druhej strane, ceny potravín a nealkoholických nápojov klesli o 0,9 %.

Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v Poľsku zvýšili o 0,4 %. Medzimesačná miera inflácie sa tak spomalila na polovicu potom, ako v júli dosiahla 0,8 %.
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