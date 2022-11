Inflácia sa vznáša nad kupujúcimi počas tzv. Black Friday

New York 25. novembra (TASR) - Američania sa po dvoch rokoch pandémie ochorenia COVID-19 vracajú k starým zvykom. Počas tzv. Black Friday (Čierny piatok), keď oficiálne štartuje vianočná sezóna, vyrazili za nákupmi. No obchodníci sa obávajú, že vysoká inflácia bude mnohých brzdiť pri míňaní a budú vyhľadávať najmä veľké výpredaje. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Zákazníci boli opatrnejší a vyberali si lacnejšie možnosti už pri nákupe potravín na štvrtkovú (24. 11.) oslavu Dňa vďakyvzdania, keďže drahšie základné potraviny, nájomné, benzín a iné náklady na domácnosť znižujú ich kúpnu silu. Niektorí siahli po úsporách a iní vyčerpali svoje kreditné karty.



Finančné problémy nútia Američanov hľadať výhodné ceny. Obchodný dom Macy’s na Herald Square na Manhattane vďaka ponuke zliav, a to až do výšky 60 % na módne šperky a 50 % na vybranú obuv, bol v piatok skoro plný nakupujúcich.



Premávka v New Yorku je tento Čierny piatok "výrazne väčšia" v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi, keď ľudia počas pandémie pre obmedzenia nakupovali viac online.



Generálny riaditeľ Macy´s Jeff Gennette poznamenal, že známy obchodný dom začal pri online predaji so zľavami už minulý víkend. Vlani mal totiž Macy’s, podobne ako mnohé iné obchody v USA, problémy s dodávateľským reťazcom a niektoré darčeky prišli až po Vianociach.



Tohtoročné trendy sú v protiklade s minulým rokom, keď spotrebitelia nakupovali predčasne pre obavy, že nedostanú včas objednaný tovar. Teraz sa zase ľudia hrnú do obchodov pre obavy z ďalšieho rastu cien v dôsledku stúpajúcej inflácie.



Niektoré pandemické zvyky však pretrvávajú. Mnohí maloobchodníci aj tento rok na Deň vďakyvzdania zatvorili tzv. kamenné obchody, aj keď už nemusia pre blokády obmedzovať počet ľudí v predajniach. Namiesto toho lákali zákazníkov na webové stránky, kde ponúkali zľavy, aby preriedili davy v obchodoch.



Aj veľkí maloobchodníci ako Walmart a Target opäť zatvorili obchody na Deň vďakyvzdania. Mnohí upustili od ponuky výrazne zlacnených položiek len na obmedzený čas, čo priťahovalo davy. Tento rok sú zľavnené položky dostupné počas celého mesiaca, nielen na Čierny piatok alebo cez predĺžený sviatočný víkend.



Národná federácia maloobchodov (NRF), najväčšia maloobchodná skupina v USA, vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu očakáva, že rast tržieb počas sviatkov sa tento rok spomalí na 6 % až 8 % z neuveriteľných 13,5 % pred rokom. Tieto čísla, ktoré zahŕňajú aj online nákupy, nie sú však upravené o infláciu, takže reálne výdavky môžu byť dokonca nižšie ako pred rokom.



Spoločnosť Adobe Analytics odhaduje, že online predaj vzrastie o 2,5 % v období od 1. novembra do 31. decembra, čo je spomalenie z 8,6 % v minulom roku.



Mnohí Američania odkladajú nákup sviatočných darčekov na tzv. Cyber Monday, pondelok po Dni vďakyvzdania, keď v minulosti internetové obchody ponúkali veľké zľavy. A potom niektorí plánujú zase čakať na týždeň pred Vianocami, aby získali čo najlepšie ponuky, na rozdiel od minulého roka, keď začali nakupovať už pred Čiernym piatkom.



Analytici považujú päťdňový víkend od Dňa vďakyvzdania vo štvrtok cez Black Friday až po Cyber Monday za kľúčový barometer ochoty nakupujúcich míňať, najmä v tomto roku. Vianočná sezóna predstavuje približne 20 % ročných tržieb maloobchodníkov.