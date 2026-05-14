Inflácia v apríli 2026 zrýchlila na 3,9 %,ovplyvnili ju drahšie palivá
Významný vplyv na rast medziročnej inflácie mal v apríli odbor bývanie s energiami (+6,3 %), ktorý má najvyšší podiel vo výdavkoch domácností na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v apríli 2026 zvýšili medzimesačne o 0,5 %. Bola to druhá najvyššia hodnota v tomto roku po januárovej inflácii (+1,8 %). Inflácia na medziročnej úrovni vzrástla na 3,9 %, podobne ako v medzimesačnom porovnaní to bola po januári druhá najvyššia hodnota tohto roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spotrebiteľské ceny v apríli medzimesačne vzrástli v 10 z 13 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozmedzí od 0,1 % pri odevoch s obuvou, a tiež vzdelávacích službách až do 4,6 % v doprave. Pokles cien zaznamenal len jeden odbor, a to potraviny a nealko nápoje o 0,2 %. Nezmenené zostali ceny bytového zariadenia s údržbou domácnosti, ako aj poisťovacích a finančných služieb.
Výsledok medzimesačnej inflácie najviac ovplyvnil prudký nárast cien v odbore doprava. Zdraželi najmä pohonné látky, a to až o 11,9 %, čo bola historicky najvyššia hodnota rastu. Veľký vplyv na tento vývoj mali vyššie ceny ropy, čo sa citeľne premietlo aj do cien pohonných látok. Rast medzimesačnej inflácie tlmil pokles cien v odbore potraviny a nealko nápoje, ktorý tvorí druhý najvýznamnejší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností (21 %).
Inflácia, teda rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahla v apríli úroveň 3,9 %. Bola to druhá najvyššia hodnota v roku 2026. Ceny v porovnaní s aprílom 2025 boli vyššie vo všetkých 13 odboroch (výdavkových skupín domácností), a to od 0,7 % v odbore odevy s obuvou po 7,2 % v odbore doprava.
Významný vplyv na rast medziročnej inflácie mal v apríli odbor bývanie s energiami (+6,3 %), ktorý má najvyšší podiel vo výdavkoch domácností na Slovensku. Aj v aprílových cenách sa naďalej prejavoval vplyv januárových regulačných opatrení, vysoké medziročné nárasty sa dotýkali najmä cien energie na vykurovanie (+27,8 %). Vyššie ceny ako pred rokom evidovalo tiež imputované nájomné či vodné a stočné.
Výrazne nepriaznivý dosah na vývoj inflácie mali ceny v odbore doprava, v ktorom dynamicky stúpli ceny v apríli o 7,2 %. Bola to najvyššia hodnota od februára 2023. Pod tento výsledok sa podpísalo najmä skokové zdraženie pohonných látok o 15,3 %, čo bola najvyššia hodnota od novembra 2022. Prvýkrát v tomto roku boli ceny vyššie aj pri nákupe motorových vozidiel.
V druhej najvýznamnejšej položke v štruktúre výdavkov domácností, potravinách a nealko nápojoch, medziročný rast spomalil na 1,0 %. Bola to najnižšia hodnota od novembra 2025. Nižšia dynamika rastu cien potravín (+0,3 %) zmiernila medziročnú hodnotu celkovej aprílovej inflácie.
