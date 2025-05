Inflácia v apríli bola najnižšia v tomto roku, dosiahla 3,7 %

Bratislava 14. mája (TASR) - Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v apríli vzrástli medzimesačne o 0,1 %, medziročne o 3,7 %. Pri oboch ukazovateľoch išlo zatiaľ o najnižšiu hodnotu v tomto roku. Medziročná inflácia mala ešte v marci hodnotu 4 % a vo februári 3,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla v apríli úroveň 3,7 %, jej rast sa spomalil na najnižšiu hodnotu v tomto roku. Vyššie ceny ako pred rokom boli v 11 z 12 odborov (výdavkových skupín domácností), pozitívom aprílového vývoja bolo spomalenie rastu cien v 5 odboroch. Ceny vzrástli od 1,9 % v odbore zdravotníctvo po 10,2 % v odbore vzdelávanie. Jedine tovary a služby v odbore doprava evidovali medziročný pokles cien o 1,6 %.



Významný vplyv na medziročný rast cien malo zdražovanie v odbore reštaurácie a hotely o 8,9 %. Spotrebitelia si priplatili za stravovanie (+9 %) aj ubytovanie (+5 %). Ceny v odbore rozličné tovary a služby sa zvýšili o 5,9 %, čo zapríčinili najmä drahšie kadernícke a skrášľovacie služby o 10,2 %, ale aj poistenie v súvislosti s dopravou o vyše 16 %.



Vo váhovo najvýznamnejšom odbore bývanie s energiami boli ceny medziročne vyššie o 2,5 %. Túto hodnotu ovplyvnil mierny rast cien imputovaného nájomného (+1,7 %), dynamickejšie, dvojciferné rasty cien za dodávku vody alebo zber odpadu.



V odbore potraviny s nealko nápojmi boli aprílové ceny o 3,6 % vyššie ako pred rokom. Bola to najvyššia hodnota v tomto roku. Spotrebitelia platili viac za 6 z 9 potravinových položiek, najmä za oleje a tuky (+16,1 %), mlieko, syry a vajcia (+7,6 %) či ovocie (+7 %) a chlieb s obilninami (+1,6 %). Naopak, do 2 % zlacnelo mäso, zelenina a ryby. Naďalej pretrvával vplyv zvýšenia cien nealkoholických nápojov od začiatku roka, aktuálne v apríli o 15,4 %.



K spomaleniu inflácie prvýkrát v tomto roku prispeli medziročne nižšie ceny v odbore doprava. K pretrvávajúcim lacnejším pohonným látkam (-9,3 %) sa pridal pokles cien nákupu motorových vozidiel (-2,1 %).



Spotrebiteľské ceny v apríli medzimesačne vzrástli v 8 z celkovo 12 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozmedzí od 0,1 % za vzdelávanie do 0,7 % za odevy a obuv. Súčasne v 3 odboroch ceny klesli, a to alkoholické nápoje s tabakom o 1,3 %, doprava o 0,3 %, nábytok a bytové vybavenie takisto o 0,3 %. Ceny za pošty a spoje ostali nezmenené.



Najvýraznejší vplyv na medzimesačný rast cien malo zdražovanie vo váhovo najväčšom odbore bývanie a energie o 0,2 %. Vzrástli najmä ceny skutočného nájomného za bývanie o 2,2 %, údržby a opráv obydlia o 0,8 % a imputovaného nájomného o 0,1 %.