Analytici:Inflácia ďalej zvoľňovala, aj pre stabilizáciu cien potravín

Bratislava 15. mája (TASR) - Inflácia v apríli ďalej spomaľovala, naďalej sa však držala na vysoko nadpriemerných úrovniach. K spomaleniu dynamiky medziročného rastu cien prispel silný bázický efekt (vysoká porovnávacia základňa z minulého roka), ale konečne aj dlho očakávaná stabilizácia cien potravín. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o aprílových spotrebiteľských cenách, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Medziročný rast cien bol najpomalší od júla minulého roka. Aj napriek tomu, že ceny potravín sa v apríli aspoň čiastočne stabilizovali, v medziročnom porovnaní boli spolu s cenami energií naďalej hlavným zdrojom inflácie," spresnil.



"Očakávame, že inflácia svoj vrchol už dosiahla a v zvoľňovaní dynamiky medziročného rastu bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. V máji by pritom rýchlosť spomaľovania inflácie mal podporiť aj efekt znovuzavedených obedov zadarmo pre žiakov. Tento efekt by mohol z medziročnej inflácie podľa našich prepočtov ubrať až 0,4 p. b. Zmierňovanie (medziročnej) inflácie bude i naďalej podporovať najmä silný bázicky efekt," myslí si analytik UniCredit Bank.



Podčiarkol, že väčšina položiek spotrebného koša by si však mohla ešte niekoľko mesiacov udržať stále nadpriemerné dynamiky zdražovania, výdatne podporované sekundárnymi efektami vyšších cien energií aj stále relatívne napätým trhom práce. Ústup medziročnej inflácie z rekordných úrovní tak bude len pozvoľný. Medziročná inflácia by sa mohla udržať v dvojciferných úrovniach počas väčšiny roka - do polovice leta. "V priemere by podľa našich prepočtov mala dosiahnuť 11 až 11,5 % a v závere roka by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 7,5 %," dodal Koršňák.



Vrchol inflácie má Slovensko podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka s najväčšou pravdepodobnosťou už za sebou. "Priemerná inflácia v tomto roku by tak mohla skončiť na úrovni 12 %. Do nasledujúcich mesiacov sa z nášho pohľadu čoraz dôležitejším faktorom stanú mzdové náklady, keďže zamestnanci v prostredí zvýšenej inflácie prirodzene žiadajú výraznejší nárast miezd, ktorý bude aspoň čiastočne kompenzovať vyššie ceny," doplnil Horňák.



"Očakávame, že aj v roku 2023 budeme svedkami pomerne vysokej úrovne inflácie. Počas niekoľkých mesiacov bude inflácia dosahovať stále pomerne vysoké dvojciferné tempá rastu, postupne by sa mala prehupnúť cez hranicu 10 % a následne dosahovať jednociferné úrovne. Priemernú hodnotu inflácie za celý rok 2023 odhadujeme momentálne mierne nad úrovňou 10 %. Na nízke úrovne inflácie, napríklad okolo 2 %, teda okolo inflačného cieľa eurozóny, tak môžeme v tomto roku určite zabudnúť," uzavrela analytička Wood & Company Eva Sadovská.



ŠÚ SR v pondelok informoval, že inflácia v apríli 2023 medziročne klesla na úroveň 13,8 %, čo je úroveň naposledy zaznamenaná v júli minulého roka. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v apríli 2023 medzimesačne vzrástli o 0,6 %.