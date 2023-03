Inflácia v Argentíne dosiahne tento rok pravdepodobne takmer 100 %

Buenos Aires 5. marca (TASR) - Inflácia v Argentíne by mohla tento rok zrýchliť na takmer 100 %. Uviedli to analytici v najnovšom prieskume argentínskej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Analytici najnovšie predpokladajú, že medziročný rast spotrebiteľských cien v Argentíne dosiahne tento rok 99,9 % oproti inflácii na úrovni 94,8 % v minulom roku. To je viac, než odhadovali v prieskume z minulého mesiaca, keď počítali so zrýchlením tohtoročnej miery inflácie na 97,6 %. Najnovší prieskum sa uskutočnil od 24. do 28. februára a zúčastnilo sa ho 40 analytikov.



Dôvodom je pokračujúca finančná a sociálna kríza v krajine. V januári dosiahla medziročná miera inflácie v Argentíne 98,8 % a v medzimesačnom porovnaní vzrástli spotrebiteľské ceny o 6 %. Analytici odhadujú, že za február sa rast spotrebiteľských cien oproti januáru zrýchlil o 6,1 %.



Navyše v novom prieskume očakávajú tento rok stagnáciu argentínskej ekonomiky, zatiaľ čo pred mesiacom ešte ekonómovia počítali s miernym rastom o 0,5 %. Zároveň predpokladajú ďalšie oslabenie argentínskej meny. Ako uviedli, kurz argentínskeho pesa oproti doláru by sa mal ku koncu tohto roka oslabiť na 330,47 ARS/USD.