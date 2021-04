Inflácia v Argentíne presahuje 40 %, podľa analytikov zrýchľuje

Buenos Aires 13. apríla (TASR) - Dlhodobo vysoká inflácia zaznamenala v Argentíne v marci pravdepodobne ďalšie zrýchlenie. Uviedli to v najnovšom odhade analytici, podľa ktorých táto situácia zvyšuje tlak na vládu. Tej sa nedarí zmierniť rast cien, ktorý obmedzuje zotavovanie ekonomiky a zvyšuje chudobu v krajine.



Podľa prieskumu agentúry Reuters medzi 16 domácimi a zahraničnými analytikmi vzrástli spotrebiteľské ceny v Argentíne v marci medzimesačne o 4 %, pričom najviac ich potiahli rastúce ceny potravín a náklady na vzdelanie. To znamená zrýchlenie rastu cien oproti februáru, v ktorom sa medzimesačne zvýšili o 3,6 %. Februárový rast znamenal medziročné zvýšenie cien o viac než 40 %, pričom nad 40-percentnú hranicu sa medziročná inflácia dostala prvýkrát od augusta.



Argentínska centrálna banka očakáva, že miera inflácie dosiahne tento rok 46 %. To je výrazne horší odhad než prognóza vlády, pritom najnovšia prognóza banky je lepšia než spred mesiaca. Začiatkom marca odhadovala centrálna banka tohtoročnú mieru inflácie v krajine na úrovni 50 %.



Niektorí analytici sa obávajú, že situáciu sa tak skoro pod kontrolu dostať nepodarí. Alberto Ramos z Goldman Sachs poukázal na rastúce ceny potravín a energií v celom regióne a očakáva, že bude ešte horšie, než sa situácia začne zlepšovať.



"Zrýchľujúca sa inflácia už nie je riziko, ale na niektorých rozvíjajúcich sa trhoch hmatateľná realita, najmä na trhoch Latinskej Ameriky," uviedol. Oficiálne údaje o vývoji inflácie za mesiac marec zverejní argentínsky štatistický úrad vo štvrtok (15. 4.).