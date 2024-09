Inflácia v Argentíne sa v auguste medzimesačne nečakane zrýchlila

Buenos Aires 12. septembra (TASR) - Miera inflácie v Argentíne zaznamenala v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nečakané zrýchlenie nad 4 %. V medziročnom porovnaní bol vývoj spotrebiteľských cien pozitívnejší, keď ich rast bol najslabší od začiatku roka, napriek tomu zostáva medziročná inflácia v Argentíne najvyššia na svete, pričom aj v auguste zotrvala nad 230 %. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa spotrebiteľské ceny v Argentíne zvýšili v auguste o 4,2 % po 4-percentnom raste v júli, čo bola najnižšia inflácia od januára 2022. Analytici však očakávali ďalšie zmiernenie na 3,9 %. Za nečakaným zrýchlením rastu cien sú najmä zvýšené náklady na bývanie a dopravu, ako aj vyššie náklady na vzdelanie. Okrem toho sa zrýchlil rast cien obuvi a oblečenia, aj potravín a nealkoholických nápojov.



Čo sa týka medziročnej inflácie, tá sa v auguste zmiernila, už štvrtý mesiac v rade, pričom dosiahla tohtoročné minimum. Naďalej však prekračuje 230 %, čo znamená ďaleko najvyššiu mieru inflácie na svete a vyššiu aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov.



Medziročná inflácia v Argentíne dosiahla v minulom mesiaci 236,7 % oproti 263,4 % v júli. Analytici oslovení agentúrou Reuters však počítali so spomalením inflácie pod 236 %.



Neustály rast cien viedol tento rok k zvýšeniu miery chudoby v juhoamerickej krajine na najvyššiu úroveň za minimálne 20 rokov. "Prisahám, neviem ako mám z toho vyžiť," povedala 63-ročná Liliana Martinová. Napriek tomu, že sa usiluje šetriť ako môže, nestačí to. Kilogram zemiakov stojí momentálne 1274 pesos, čo v prepočte predstavuje 1,33 USD (1,20 eura). To je o 40 % viac než pred mesiacom. Hore idú však každý mesiac aj ceny mäsa, mliečnych výrobkov či hygienických produktov.



Učiteľka Agustina Celeste Britová (24) povedala, že prežíva vďaka tomu, že jej pomáhajú rodičia a 27-ročná Victoria Godoyová zasa poukázala na to, že rastúce náklady na bývanie už nedokáže utiahnuť. "Platím všetky energie. Každý mesiac to však ide nahor a môj plat na to už nestačí," povedala.



(1 EUR = 1,1043 USD)