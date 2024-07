Inflácia v Argentíne sa v júni medzimesačne zrýchlila

Buenos Aires 13. júla (TASR) - Medzimesačná miera inflácie v Argentíne sa po predchádzajúcich piatich mesiacoch spomaľovania v júni opätovne zrýchlila, tempo rastu spotrebiteľských cien však bolo miernejšie, než predpokladali analytici. Nedosiahlo totiž 5-percentnú hranicu, pričom analytici očakávali, že inflácia túto hranicu prekoná. Na druhej strane, výsledky nie sú ideálne pre libertariánskeho prezidenta Javiera Mileia, ktorý spomaľujúcu sa infláciu prezentoval ako dôkaz správnosti svojich drastických úsporných opatrení. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a portálu tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny v Argentíne vzrástli v júni oproti máju o 4,6 % po májovom raste o 4,2 %, čo bola najnižšia medzimesačná miera inflácie od januára 2022. Je to prvé zrýchlenie inflácie v tomto roku, na druhej strane miernejšie, než predpokladali analytici v prieskume zverejnenom tento týždeň. Tí odhadovali, že spotrebiteľské ceny vzrastú medzimesačne v priemere o 5,2 %.



Pod zrýchlenie rastu cien sa výrazne podpísalo prudké zvýšenie nákladov na bývanie a energie. Zatiaľ čo v máji náklady vzrástli medzimesačne o 2,5 %, v júni ich rast dosiahol 14,3 %. Zrýchlil sa aj rast nákladov na zdravotné zabezpečenie, keď po májovom raste o 0,7 % zaznamenali tieto náklady v júni rast o 4,7 %. Mierne zrýchlenie rastu evidovali v Argentíne aj ceny v hoteloch a reštauráciách (6,3 % oproti 5,5 % v máji).



Napriek zrýchleniu medzimesačnej inflácie je výsledok stále lepší, než v decembri 2023, keď Milei nastúpil do úradu prezidenta. Vtedy dosahovala medzimesačná inflácia v Argentíne 25,5 %. Výrazné spomalenie v dôsledku tvrdej úspornej politiky však bežnému obyvateľstvu úľavu neprinieslo. Mileiho úsporný program totiž zahrnuje výrazné skresanie dotácií na energie, zrušenie kontroly cien a rozsiahlu devalváciu argentínskeho pesa.



V medziročnom porovnaní sa miera inflácie opäť zmiernila, druhý mesiac po sebe. Na druhej strane, naďalej je extrémna a jedna z najvyšších na svete. Dosiahla 271,5 % oproti 276,4 % v máji.



Životné náklady v Argentíne vzrástli za prvých päť mesiacov roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka o takmer 80 %. Ceny v obchodoch a reštauráciách v Buenos Aires dosahujú úroveň podobnú cenám v USA, pričom platy vo verejnom sektore a dôchodky sú naďalej nízke.



Ďalšou nepriaznivou správou pre Mileia je fakt, že argentínske peso zaznamenalo v piatok oproti americkému doláru nové historické minimum. Po niekoľkých mesiacoch stability dosiahlo na čiernom trhu 1500 ARS/USD. Ďalší pokles kurzu argentínskej meny znamená, že rozdiel medzi kurzom na čiernom trhu a tým oficiálnym (919 ARS/USD) je už vyšší než 50 %. To komplikuje Mileiho cieľ zrušiť striktné menové kontroly a obnoviť dôveru investorov.



Argentínska vláda chce, aby krajinu opäť podporil Medzinárodný menový fond (MMF). Argentína pritom fondu už teraz dlhuje závratných 44 miliárd USD (40,4 miliardy eur). Fond však dal najavo, že nový úver tak skoro nebude. Ako tento týždeň povedala novinárom hovorkyňa MMF Julie Kozacková, členovia MMF sú pripravení rokovať o prípadnej pomoci tak, ako s ktorýmkoľvek iným členom MMF. V tejto fáze však fond nemá stanovený žiadny termín na začatie rokovaní.



(1 EUR = 1,089 USD)