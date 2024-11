Inflácia v Argentíne v októbri spomalila pod 200 %

Buenos Aires 13. novembra (TASR) - Inflácia v Argentíne sa zmiernila aj v októbri a prvýkrát za takmer rok sa v medziročnom porovnaní dostala pod 200 %. Výrazné spomalenie zaznamenala aj oproti predchádzajúcemu mesiacu, pričom z tohto pohľadu dosiahla najnižšiu úroveň za zhruba tri roky. Z pohľadu vlády úspešné čísla však so sebou prinášajú rast chudoby, čo je vidieť na vytrvalom poklese spotreby. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny v Argentíne vzrástli v októbri medziročne o 193 %, uviedol štatistický úrad. V septembri predstavovala miera inflácie 209 %.



To znamená spomalenie inflácie šiesty mesiac v rade, pričom pod hranicu 200 % sa dostala prvýkrát od novembra minulého roka. V ňom medziročná inflácia dosiahla 160,9 %. Už v decembri však vyskočila na 211,4 %.



V medzimesačnom porovnaní sa miera inflácie v juhoamerickej krajine spomalila na 2,7 % zo septembrových 3,5 %. V tomto prípade to znamená najnižšiu infláciu od novembra 2021.



Spomalil sa rast cien potravín a nealkoholických nápojov, ako aj cien obuvi a oblečenia. Miernejšie okrem toho rástli aj náklady na dopravu, bývanie či na vzdelanie. Naopak, rýchlejšie rástli náklady na zdravotnú starostlivosť a výraznejší rast zaznamenali ceny v hoteloch a reštauráciách.



Za spomaľovaním inflácie sú tvrdé úsporné opatrenia zavedené prezidentom Javierom Mileiom. Ich výsledkom je však aj prudké zhoršenie životnej úrovne obyvateľstva. Chudoba v krajine vzrástla za 1. polrok tohto roka na takmer 53 %, zatiaľ čo v 2. polroku 2023 predstavovala necelých 42 %. Navyše podiel obyvateľov žijúcich v extrémnej chudobe sa zvýšil na približne 18 % z takmer 12 % v druhej polovici minulého roka.



To sa odráža na spotrebe, ktorá výrazne klesá. Spotrebitelia kupujú napríklad podstatne menej hovädzieho mäsa, pričom Argentína je známa práve ako krajina milovníkov steakov. Milei však zrušil opatrenie predchádzajúcej vlády o zmrazení cien hovädziny. Ako uviedlo združenie producentov hovädzieho mäsa Ciccra, za 1. polrok tohto roka klesla spotreba hovädziny v Argentíne na najnižšiu úroveň za 13 rokov.