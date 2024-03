Inflácia v Argentíne sa medzimesačne zmiernila viac, než sa čakalo

Buenos Aires 13. marca (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Argentíne vzrástli vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o vyše 13 %. Tempo rastu sa tak oproti vývoju v januári zmiernilo a slabšie bolo aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Napriek tomu je inflácia v juhoamerickej krajine naďalej extrémne vysoká a v prípade medziročného porovnania najvyššia na svete. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Medzimesačná miera inflácie dosiahla v Argentíne minulý mesiac 13,2 %. Oproti vývoju v iných krajinách sveta je to stále prudký rast spotrebiteľských cien, v prípade Argentíny však výrazné spomalenie oproti januáru, v ktorom medzimesačná inflácia dosiahla 20,6 %. Navyše v decembri sa spotrebiteľské ceny oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšili o 25,5 %.



Aj v porovnaní s odhadmi ekonómov sú údaje za február lepšie. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítali so zmiernením inflácie na približne 15 %.



Na druhej strane, medziročná miera inflácie sa vo februári opäť zrýchlila. Dosiahla 276,2 % oproti januárovej úrovni 254,2 %. Znamená to najvyššiu infláciu od apríla 1991. Miernym pozitívom je, že ekonómovia očakávali ešte výraznejší rast spotrebiteľských cien a infláciu na úrovni vyše 282 %. Pre obyvateľov Argentíny to však stále znamená ďalšie zníženie kúpnej sily a rast chudoby.



"Ceny potravín sú jednoducho brutálne," povedala 62-ročná Ines Ambrosiniová z Buenos Aires. "Všetko je neuveriteľné drahé, ovocie, zelenina, mäso aj mliečne výrobky." Medzimesačne sa síce tempo rastu cien potravín spomalilo, ceny sú však naďalej vysoké. To potvrdila Sandra Boluchová, predavačka ovocia a zeleniny na trhu v Buenos Aires, ktorá poukázala na znepokojivý trend. Stále viac ľudí obmedzuje nákupy a čaká na zvyšky, ktoré Boluchová vyhodí.



Miera chudoby dosiahla vo februári takmer 60 %, zatiaľ čo v prvom mesiaci roka zaznamenala približne 57 %. Detský fond OSN (UNICEF) navyše tento týždeň varoval, že ak vláda neprijme ďalšie opatrenia na pomoc najslabším skupinám, detská chudoba v krajine dosiahne za 1. kvartál tohto roka 70 %.