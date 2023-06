Inflácia v Argentíne vzrástla na nové 32-ročné maximum

Buenos Aires 15. júna (TASR) - Medziročná miera inflácie v Argentíne vyskočila v máji na nové 32-ročné maximum, keď prekonala 114 %. Pozitívom pre juhoamerickú krajinu, ktorá zápasí s rozsiahlou hospodárskou krízou, je však fakt, že zrýchlenie inflácie bolo miernejšie, než očakávali trhy, navyše, lepšie sa vyvíjala aj medzimesačná inflácia. Tá sa minulý mesiac nečakane spomalila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotrebiteľské ceny v Argentíne vzrástli v máji medziročne o 114,2 % po aprílovom raste o 108,8 %. To predstavuje novú najvyššiu mieru inflácie od roku 1991, je však miernejšia, než predpokladali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali so zrýchlením inflácie až na 116,1 %.



Ešte lepšie, než sa čakalo, sa vyvíjala medzimesačná inflácia. Zatiaľ čo v apríli sa spotrebiteľské ceny zvýšili oproti marcu o 8,4 %, čo bol najvyšší rast za posledné desaťročia, v máji sa ich rast spomalil na 7,8 %. Analytici pritom počítali s ďalším zrýchlením inflácie až na 8,9 %.



Napriek lepším údajom, než očakávali analytici, je inflácia v Argentíne vysoko nad úrovňou v susedných krajinách. Zároveň patrí k najvyšším vo svete. To prinútilo centrálnu banku v polovici mája zvýšiť kľúčovú úrokovú sadzbu o 600 bázických bodov na 97 %. Bolo to ďalšie prudké zvýšenie kľúčového úroku za necelý mesiac. Najnovšie zmiernenie inflácie však zvýšilo šance, že centrálna banka by teraz mohla hlavnú úrokovú sadzbu ponechať na nezmenenej úrovni.