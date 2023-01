Inflácia v Austrálii sa zrýchlila vo 4. kvartáli na 33-ročné maximum

Canberra 25. januára (TASR) - Miera inflácie v Austrálii vyskočila v poslednom štvrťroku minulého roka na najvyššiu úroveň za 33 rokov. Pod rast spotrebiteľských cien sa výrazne podpísalo viacero oblastí, od cien potravín cez náklady na bývanie, zdravotné zabezpečenie až po rekreáciu. Údaje, ktoré sú horšie, než predpokladali trhy, posilnili očakávania ďalšieho sprísnenia menovej politiky zo strany centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie dosiahla v Austrálii vo 4. štvrťroku 7,8 %, zatiaľ čo za 3. štvrťrok predstavovala 7,3 %. Inflácia tak dosiahla najvyššiu úroveň od 1. štvrťroka 1990 a prekonala aj očakávania analytikov, ktorí počítali so zrýchlením miery inflácie na 7,5 %. Za samotný december sa inflácia zrýchlila na 8,4 % oproti novembrovej hodnote 7,3 %.



Pod nečakané zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien sa veľkou mierou podpísal výraznejší rast cien potravín. Tie vzrástli medziročne o 9,2 %, čo predstavuje najvyšší rast cien potravín od 3. štvrťroka 2006. Výraznejším tempom rástli aj náklady na bývanie, zdravotníctvo, poistenie či rekreáciu. V raste pokračovali aj náklady na palivá, tempo ich rastu sa však zmiernilo.



Analytici teraz počítajú so zvýšením úrokových sadzieb zo strany austrálskej centrálnej banky. Pôvodne pritom predpokladali, že banka by mohla cyklus sprísňovania menovej politiky pozastaviť. Vzhľadom na vývoj inflácie však najnovšie odhadujú, že na februárovom zasadnutí zvýši centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 3,35 %. Už terajšia úroveň sadzby 3,10 % pritom predstavuje 10-ročné maximum.