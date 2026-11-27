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Inflácia v Belgicku klesla, stále ale patrí k najvyšším za 3,5 roka
Medziročná miera inflácie v Belgicku dosiahla tento mesiac 5,09 %.
Autor TASR
Brusel 27. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Belgicku spomalili v novembri tempo rastu, inflácia sa však naďalej drží na jednej z najvyšších úrovní za 3,5 roka. V piatok zverejnené údaje belgického štatistického úradu priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie v Belgicku dosiahla tento mesiac 5,09 %. V októbri zaznamenala 5,26 %, čo bola najvyššia inflácia od apríla 2023.
K zmierneniu prispel slabší rast cien vo viacerých sektoroch, od dopravy, cez zdravotníctvo, rekreáciu a kultúru až po ceny v hoteloch a reštauráciách. Vývoj v týchto sektoroch tak dokázal kompenzovať pokračujúce zrýchľovanie rastu cien energií.
Inflácia v Belgicku sa spomalila aj v medzimesačnom porovnaní. Zatiaľ čo v októbri sa spotrebiteľské ceny v krajine zvýšili oproti septembru o 0,91 %, v novembri v porovnaní s októbrom vzrástli o 0,4 %.
Medziročná miera inflácie v Belgicku dosiahla tento mesiac 5,09 %. V októbri zaznamenala 5,26 %, čo bola najvyššia inflácia od apríla 2023.
K zmierneniu prispel slabší rast cien vo viacerých sektoroch, od dopravy, cez zdravotníctvo, rekreáciu a kultúru až po ceny v hoteloch a reštauráciách. Vývoj v týchto sektoroch tak dokázal kompenzovať pokračujúce zrýchľovanie rastu cien energií.
Inflácia v Belgicku sa spomalila aj v medzimesačnom porovnaní. Zatiaľ čo v októbri sa spotrebiteľské ceny v krajine zvýšili oproti septembru o 0,91 %, v novembri v porovnaní s októbrom vzrástli o 0,4 %.