Inflácia v Británii bude inflačný cieľ BoE prekračovať aj ďalšie roky

Londýn 9. augusta (TASR) - Britskej centrálnej banke sa nepodarí dostať infláciu na úroveň jej inflačného cieľa skôr ako v roku 2028. Uviedli to v najnovšej prognóze ekonómovia z britského Národného inštitútu pre ekonomický a sociálny výskum (NIESR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



NIESR najnovšie predpokladá, že miera inflácie sa do konca tohto roka spomalí zo súčasnej úrovne 7,9 % na 5,2 %. Potom však v spomaľovaní pribrzdí a v ďalších štyroch rokoch sa bude držať nad inflačným cieľom Bank of England (BoE) stanoveným na 2 %.



Ekonomika zaznamená podľa NIESR tento rok rast o 0,4 % a v roku 2024 sa jej rast spomalí na 0,3 %. Inštitút tak revidoval pôvodnú prognózu spred troch mesiacov. Vtedy uvádzal rast ekonomiky v tomto roku na úrovni 0,3 % a v roku 2024 na úrovni 0,6 %.



"Inflácia, politické otrasy, spomaľovanie rastu svetovej ekonomiky, šoky na ropných trhoch, štrajky. Mnohé z týchto slov sa podobajú tým, ktoré sa často spomínali v 70. rokoch minulého storočia," povedal riaditeľ NIESR Jagjit Chadha. "A opäť sa začína objavovať ´britská choroba´," dodal, poukazujúc na ekonomickú stagnáciu v období zvyšujúcich sa cien.



NIESR dokonca odhaduje, že je tu zhruba 60-percentná pravdepodobnosť, že do konca roka 2024 skĺzne britská ekonomika do recesie. Zápasí totiž s viacerými problémami ako nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, slabá produktivita, nízke verejné investície a nedostatočne rozvinuté ekonomiky regiónov. Chadha dodal, že brexit urobil Británii jednu veľkú službu, a to, keď ešte zvýraznil problémy ekonomiky.



Prognóza NIESR v oblasti vývoja hospodárstva je podobná tej, akú minulý týždeň zverejnila britská centrálna banka. Odhad inštitútu v oblasti inflácie je však pesimistickejší než v prípade BoE. Centrálna banka očakáva, že inflácia sa už v roku 2025 dostane pod inflačný cieľ 2 %.