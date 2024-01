Inflácia v Británii by mohla klesnúť pod 2 % už v apríli 2024

Londýn 12. januára (TASR) - Veľká Británia, ktorá počas posledných dvoch rokov čelila najvyššej inflácii v skupine najväčších ekonomík sveta G7, by mohla zaznamenať spomalenie rastu cien pod dve percentá skôr ako Spojené štáty a eurozóna. S takýmto scenárom pracujú analytici poradenskej spoločnosti Capital Economics. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Inflácia v Spojenom kráľovstve by mohla podľa Capital Economics v apríli klesnúť na 1,7 %, zatiaľ čo v eurozóne by pravdepodobne dosiahla 2,0 % a v Spojených štátoch 2,6 %. Britská centrálna banka nedávno oznámila, že plánuje ponechať úrokové sadzby na vysokých úrovniach "počas dlhšieho obdobia", aby zabezpečila, že prudký nárast inflácie, ktorá v októbri 2022 kulminovala na úrovni 11 %, nespôsobil dlhodobé problémy v ekonomike. Investori však po nedávnom spomalení rastu cien tipujú prvé zníženie sadzieb už v máji.



Podľa ekonómov oslovených v prieskume agentúry Reuters sa očakáva, že celková miera inflácie v Británii v decembri minulého roka mierne klesla na 3,8 % z novembrových 3,9 %. Oficiálne údaje o vývoji cien v poslednom mesiaci vlaňajška má zverejniť britský štatistický úrad v stredu (17. 1.). Inflácia v USA a eurozóne sa podľa aktuálnych údajov v decembri zrýchlila.



Hoci miera inflácie v Británii v januári pravdepodobne vzrastie, čiastočne v dôsledku zvýšenia regulovaných cien energií, bude podľa Capital Economics následne opäť klesať, a to z dôvodu veľkého nárastu cien začiatkom roka 2023. Inde tento vplyv nie je taký silný, uviedol v ozname pre klientov Paul Dales, hlavný ekonóm spoločnosti Capital Economis pre Spojené kráľovstvo.



"Ak máme pravdu, potom bude v apríli inflácia v Spojenom kráľovstve prvýkrát za dva roky nižšia ako v USA a eurozóne," uzavrel ekonóm.