Inflácia v Británii dosiahla 41-ročné maximum

Londýn 16. novembra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Británii sa v októbri zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za 41 rokov. To podporí požiadavky, aby vláda urobila viac na zmiernenie krízy životných nákladov v krajine, keď vo štvrtok (17. 11.) zverejní nové daňové a výdavkové plány. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Podľa najnovších údajov štatistického úradu ONS medziročná miera inflácie v Spojenom kráľovstve vyskočila v októbri 2022 na 11,1 % zo septembrových 10,1 % a prekonala aj odhady ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne 10,7 %.



Októbrová miera inflácie je najvyššia od roku 1981 a nahor ju vytlačili ceny plynu a elektriny. A tiež ceny potravín a nealkoholických nápojov, ktoré v októbri rástli najrýchlejším tempom od roku 1977, uviedol ONS.



Presnejšie, ceny elektriny a zemného plynu pre domácnosti vzrástli o 27 % potom, čo britský energetický regulátor povolil, aby sa strop pre účty zvýšil spolu s veľkoobchodnými cenami. A hoci sa vláda snaží chrániť spotrebiteľov pred niektorými vplyvmi trhových síl, rozsah nárastu cien energií je dostatočne veľký na to, aby pohltil kúpnu silu mnohých spotrebiteľov a podnikov.



Zrýchlenie inflácie vystupňuje tlak na centrálnu banku, Bank of England (BoE), aby opäť zvýšila úrokové sadzby. Miera inflácie je totiž viac ako päťkrát vyššia ako je 2-% cieľ BoE.



Nové údaje prichádzajú deň predtým, ako minister financií Jeremy Hunt plánuje predstaviť nový rozpočet, pričom čelí požiadavkám na vyššie sociálne dávky a mzdy, a tiež vyššie výdavky na zdravotníctvo a vzdelávanie.



Tieto požiadavky komplikujú Huntove snahy znížiť schodok v rozpočte a obnoviť finančnú dôveryhodnosť vlády potom, čo katastrofálna hospodárska politika bývalej premiérky Liz Trussovej podkopala dôveru investorov a vyvolala nepokoje na finančných trhoch.



Hunt vo štvrtok predstaví rozpočtové opatrenia vrátane toho, ako bude vláda dotovať účty za energie potom, ako v apríli skončí súčasný balík pomoci.