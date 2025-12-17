< sekcia Ekonomika
Inflácia v Británii dosiahla najnižšiu úroveň za osem mesiacov
Zverejnené údaje zároveň predstavujú nižšiu mieru inflácie, než predpokladala Bank of England (BoE). Centrálna banka odhadovala, že inflácia dosiahne v novembri 3,4 %.
Autor TASR
Londýn 17. decembra (TASR) - Inflácia v Británii zaznamenala v novembri výraznejšie spomalenie, než predpokladali analytici, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za osem mesiacov. Takýto vývoj ešte viac posilnil očakávania, že britská centrálna banka tento týždeň zníži úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters a portálu tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Británii minulý mesiac 3,2 %, uviedol v stredu britský štatistický úrad ONS. To je o 0,4 percentuálneho bodu menej než v októbri a o 0,3 percentuálneho bodu menej, než predpokladali analytici. Novembrový údaj predstavuje najnižšie tempo rastu spotrebiteľských cien od marca tohto roka, v ktorom dosiahla 2,6 %.
Zverejnené údaje zároveň predstavujú nižšiu mieru inflácie, než predpokladala Bank of England (BoE). Centrálna banka odhadovala, že inflácia dosiahne v novembri 3,4 %. Nižšia než očakávaná inflácia by tak už nemala banke brániť v znížení úrokových sadzieb, keďže ekonomika je v útlme a nezamestnanosť rastie.
Zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 18. decembra. Ekonómovia očakávajú, že BoE zníži hlavnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 3,75 %.
Najvýraznejšie sa pod zmiernenie inflácie podpísali ceny potravín a nealkoholických nápojov. Zatiaľ čo v októbri sa medziročne zvýšili o 4,9 %, v novembri rast dosiahol 4,2 %. Okrem toho sa zmiernil rast cien alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, a to z 5,9 % na 4 %, čo je najnižšia inflácia v tomto segmente od decembra 2022. Miernejšie rástli aj náklady na bývanie a s tým spojené energie, navyše ceny oblečenia a obuvi po októbrovom raste klesli.
Výrazne vývoj inflácie ovplyvnili aj ceny v oblasti služieb. Tie sa v novembri zvýšili medziročne o 4,4 % po 4,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo BoE odhadovala, že inflácia v oblasti služieb zotrvá na októbrovej úrovni.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesli spotrebiteľské ceny o 0,2 %. To predstavuje najvýraznejší medzimesačný pokles od júla minulého roka.
