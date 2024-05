Inflácia v Británii dosiahla takmer trojročné minimum

Londýn 22. mája (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Británii spomalili v apríli tempo rastu na najnižšiu úroveň za takmer tri roky, napriek tomu vývoj inflácie zaostal za očakávaniami. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje britského štatistického úradu, ktoré zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie dosiahla v Británii v apríli 2,3 % potom, ako v predchádzajúcom mesiaci zaznamenala 3,2 %. Aprílový údaj predstavuje najnižšiu infláciu v krajine od júla 2021, v ktorom dosiahla 2 %.



Na druhej strane, analytici, ako aj britská centrálna banka, očakávali zmiernenie inflácie až na 2,1 %. Najnovší vývoj tak opäť zvýšil pochybnosti o redukcii úrokových sadzieb zo strany Bank of England (BoE) v najbližších mesiacoch.



Problémom je najmä inflácia v oblasti služieb, ktorú BoE sleduje zvlášť pozorne. Tá dosiahla v apríli 5,9 %, čo je vyššia úroveň, než centrálna banka a ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali. Odhadovali, že inflácia v oblasti služieb dosiahne 5,5 %.



Pod zmiernenie rastu spotrebiteľských cien v apríli sa podpísali najmä ceny plynu a elektrickej energie. V prvom prípade klesli o 37,5 % a v druhom o 21 %. Navyše sa zmiernil rast cien potravín, a to zo 4 % v marci na 2,9 %. Znamená to najnižšiu potravinovú infláciu od novembra 2021.



Na druhej strane sa zrýchlil rast cien v hoteloch a reštauráciách. V marci vzrástli medziročne o 5,8 %, v apríli potom rast zrýchlili na 6 %.